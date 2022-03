Cozi uriaşe la benzinăriile din Bihor. Autorităţile avertizează că isteria este alimentată artificial VIDEO

Şoferii îşi fac plinul, iar unii au chiar bidoane, în care-şi cumpără combustibil, mai ales că, în judeţ, în municipiile Marghita sau Beiuş, preţurile explodaseră deja: întâi a fost 9 lei pentru ca, după prânz, să fie 11 lei, preţul record fiind înregistrat la o benzinărie din Beiuş, partener Mol.

„Am fost obligat să scumpesc pentru că am cumpărat mai scump. Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a explicat Daniel Degău, administrator şi unul din patronii firmei Desira Impex, care mai deţine şi două benzinării partenere Rompetrol.

Potrivit aceleiaşi surse, carburantul se va scumpi şi la pompele Rompetrol şi partenerilor săi. „S-a scumpit şi carburantul la depozitul Rompetrol, azi era tot 8,6 lei/litru, deci se scumpeşte şi la eil", a mai spus Degău.