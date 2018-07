Corporatista care a renunţat la o carieră de succes şi s-a făcut iluzionistă. Ea şi soţul ei sunt vicecampioni mondiali

Anca Lucian (33 de ani) s-a născut la Cluj-Napoca şi a crescut la Oradea, iar în 2003, după absolvirea liceului, a plecat cu o bursă de studii la Viena, la Universitatea americană Webster, unde a terminat în 2007 o dublă specializare în Relaţii internaţionale şi Administrarea afacerilor.

Tânăra şi-a continuat studiile în relaţii internaţionale la Cambridge, iar în decembrie 2006 s-a angajat la Banca Centrală Raiffeisen din Viena. Apoi a activat la o firma de consultanţă la Londra, după care, din februarie 2010, a lucrat la Agenţia Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene din Viena. Au urmat trei ani, din noiembrie 2010 până în ianuarie 2014, la firma de avocatură Wolf Theis, tot în Viena, ultima slujbă fiind la compania IT Paysafecard. Acest parcurs spectaculos a fost înlocui, ca prin minune, cu o carieră într-un cu totul alt domeniu, după ce s-a îndrăgostit de un iluzionist.

„În domeniul afacerilor mi-am atins câteva targeturi. Am dorit să evoluez de la analiză financiară, la analiză strategică şi în final la crearea strategiilor unei corporaţii, dar viaţa artistică m-a atras mereu. Am practicat dansul sportiv de performanţă, în ţară şi apoi în Austria, aşa că am avut mereu contact cu scena. Dar cum munca de birou ocupa tot mai mult timp, treptat am renunţat la dans şi mi-a lipsit scena mult“, povesteşte Anca.

Primul spectacol, în Cluj-Napoca

De fapt drumul vieţii ei s-a schimbat după ce l-a cunoscut pe soţul ei, Lucca Lucian (n.r. – după căsătorie, bărbatul a luat numele de familie al soţie), născut în Viena, care la început s-a ocupat de o franciză britanică de service-uri auto, pe care a adus-o în Austria încă de când avea 19 ani. Zece ani mai târziu, Lucca a vândut afacerea şi a devenit iluzionist profesionist.

Cei doi s-au cunoscut în vara lui 2011 şi s-au căsătorit un an mai târziu. În timp ce Lucca practică iluzionismul de peste 20 de ani, la început din pasiune şi de aproape 10 ani ca meserie, Anca a descoperit iluzionismul abia când l-a cunoscut pe Lucca şi primul spectacol de acest fel a cărui protagonist a fost a avut loc la Cluj-Napoca, în noiembrie 2012.

Oficial, Anca lucrează ca iluzionist profesionist din octombrie 2016, când a renunţat definitiv la o carieră corporatistă.

„Prin Lucca, am descoperit pentru prima dată lumea fascinantă a magiei, unde totul este posibil. Am fost fascinată de iluzia despre citirea gândurilor şi l-am rugat să mă înveţe“, susţine tânăra din Oradea.

Printre numerele favorite ale celor doi soţi, care acum lucrează împreună, sunt cele de „magie mentală“, cum ar fi citirea gândurilor, preziceri, clarviziunea şi alte fenomene aparent paranormale. În acest fel de spectacol aproape totul se petrecere în imaginaţia spectatorului, fără participarea căruia iluzia nu ar funcţiona. „Această implicare a publicului face ca fiecare spectacol să fie altfel. Niciodată nu ştim ce se va întâmplă, cum vor reacţiona spectatorii, aşa că avem mereu emoţii şi nu avem cum să ne plictisim“, explică Anca.

Campioni europeni

Anca şi Lucca locuiesc şi trăiesc în Austria, iar în 2016 au devenit campionii ţării respective, astfel că s-au calificat la Campionatul european de iluzionism din februarie 2017, care s-a desfăşurat în Marea Britanie. Aici au prezentat un număr în faţa a peste 3.000 de magicieni din întreaga lume şi au obţinut un scor de 80 de puncte, care le-a asigurat prima poziţie şi titlul de campioni europeni.

„La ediţiile precedente ale Campionatului european nu s-a acordat premiul I în magie mentală, pentru că participanţii au obţinut mai puţine puncte. Astfel suntem primii campioni europeni în magie mentală“, susţine Anca.

În numărul prezentat în Marea Britanie, numit „The Mind-Reading Revolution“ (n.r. „Revoluţia cititului gândurilor“), Anca este legată la ochi şi dezvăluie nu doar obiectele aduse de spectatori, dar şi detalii despre persoanele respective, cum arată, preferinţele sau hobby-urile lor, amintiri din trecutul lor, dar şi un număr de 12 cifre, pe care spectatorii îl scriu în timp real pe scenă.

„Acest tip de iluzie m-a atras, pentru că părea imposibil. Dar când ne-am apucat de el, Lucca a dorit să dezvolte o metodă care să fie inexplicabilă chiar şi pentru magicieni. A citit toate cărţile scrise pe subiect, a analizat înregistrări cu alte cupluri care fac acest număr de magie şi după şase luni a avut varianta finală. Eu am mai adăugat o îmbunătăţire, cireaşa de pe tort. Prima demonstraţie completă am făcut-o într-un spectacol în Malaezia, în ianuarie 2013. Dar de acolo până astăzi au avut loc multe schimbări şi îmbunătăţiri, plus lecţii săptămânale de actorie pentru prezentarea noastră scenic“, a dezvăluit Anca.

Cei doi soţi au participat anul acesta şi la un Campionat mondial de iluzionism, în Busan (Coreea de Sud), iar Anca şi Lucca au ales ca de data aceasta să reprezinte România. Aici cei doi iluzionişti au reuşit să devină vicecampioni mondiali.