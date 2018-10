Cetatea din România cu mascotă felină. Cum a devenit o pisică atracţie turistică, cu propria pagină de Facebook

„Dimineaţa ne aşteaptă. Ştie că trebuie să primească mâncare. Apoi pleacă la atelierele meşteşugăreşti. Peste tot are admiratori”, povesteşte muzeograful Cristina Puşcaş.

Pisica tuturor

Pisica a apărut în Cetatea Oradea în 2015, în timpul lucrărilor de restaurare. Era un pui sălbatic şi fugea de oameni. Cei care au îmblânzit-o au fost paznicii, lăsându-i mâncare în locurile mai ferite până când, într-o seară, unul a găsit-o în cabină, dormind pe un scaun.





Ulterior, când cetatea a început să se anime, Mici a devenit o prezenţă permanentă. Meşteşugarii, librarul, comercianţii, toţi au cunoscut-o şi îi poartă de grijă.





În primăvara lui 2016, pisica a rămas gestantă şi şi-a adus pe lume puii în curte, iar cel care i-a salvat a fost chiar fostul administrator al Cetăţii, Dumitru Sim, mare iubitor de animale, care le-a şi căutat apoi stăpâni puilor şi, când toţi şi-au găsit cămin, s-a ocupat împreună cu soţia sa de sterilizarea lui Mici.

Vedetă cu fani





De atunci, pisica nu mai pleacă din Cetate. Olarul László Attila i-a realizat un bol personalizat, la atelierul de ţesut are propria ei păturică, torcând şi gudurându-se printre picioarele copiiilor înscrişi la cursuri iar în acest an, graficianul Dudás Levente, care lucrează tot în cetate, i-a făcut o pagină de Facebook, „Mici – Pisica Cetăţii” pentru ca turiştii care se pozează cu pisica să îi poată da tag.





“O iubesc pe Mici. Când intru în curtea Cetăţii, deja o caut, să văd pe unde e. Felicitări tuturor celor care au grijă de ea”, a scris pe pagină unul dintre cei peste 350 de fani ai pisicii, strânşi în doar câteva luni.

Mai celebri decât stâpânii





Mici nu e, însă, singurul animal de companie care devine mascotă cu propria pagină de Facebook, având surate mult mai celebre, cum sunt pisicile din librăria pariziană Shakespeare and Co. sau motanul hotelului Algonquin din New York. Grumpy Cat, a devenit faimoasă datorită expresei faciale neobişnuite şi e imaginea brandului Friskas, are conturi pe toate reţelele de socializare şi aproape 8 milioane de fani pe Facebook.

Un alt animal de companie celebru este Beast, câinele lui Mark Zuckenberg, „părintele” Facebook, un ciobănesc din Ungaria (puli), căruia îi plac la nebunie îmbrăţişările, după cum spune pe pagina Facebook unde are peste 2 milioane de fani.

Pomeranianul Boo, câinele unei angajate Facebook, Irene Ahn a ajuns vedetă după ce stăpâna a decis să-i facă un cont oficial pe o reţea de socializare care a strâns peste 17 milioane de urmăritori, inclusiv pe cântăreaţa Kesha şi pe Khloe Kardashian. Mai mult, căţelul a fost imaginea companiei aeriene Virgin America, iar imagini cu acesta erau puse în avioane.