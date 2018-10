Cei mai buni chefi din ţară vor găti la cea mai mare sărbătoare a oraşului Oradea

Festivalul se va desfăşura la sfârşitul în perioada 4-7 octombrie, şi aduce patru zile pline de distracţie şi relaxare, cu nouă concerte în aer liber alături de artişti consacraţi, maeştri ai artei stradale şi o mulţime de bucătari talentaţi.

Machanache lansează Moft

Anul acesta, Cetatea Oradea va găzdui pe parcursul celor patru zile de festival concerte cu artişti iubiţi din România: Carla's Dreams, Irina Rimes, Holograf, Antonia, Elena Gheorghe, Şuie Paparude, Damian Drăghici & Brothers, Vanotek şi Macanache,care îşi va lansa la Oradea noul său album, „Moft”.

În ultima seară a festivalului vor avea loc trei concerte şi un foc de artificii spectaculos. Seara se deschide la ora 20:00 cu Vanotek & Quartet, va continua cu un concert al Antoniei de la ora 21:00 şi se va încheia pe acordurile celor de la Carla's Dreams, care vor urca pe scenă la ora 22:00 şi care, în urmă cu doi ani, a adunat peste 15.000 de spectatori, blocând întregul centru al oraşului.

Mâncare grozavă

Dragostea de oraş trece prin stomac, astfel că festivalul adună în acelaşi loc bucătari aleşi cu mare rigurozitate, atât din Oradea cât şi din România. Zona de Food a festivalului va fi amenajată în curtea Palatului Princiar al Cetăţii, unde se va realiza inclusiv un muzeu al bucătăriei româneşti de odinioară. Aici, atmosfera va fi asigurată în fiecare zi de cei de la VRTW (Vinyl, Rum, Tapas & Wine), o comunitate de artişti, iubitori ai muzicii bune, care promovează descoperirea muzicală şi încearcă să schimbe ideea conform căreia muzica se bazează numai pe hituri.

În acest an, Toamna Orădeană propune o zonă de parc de distracţii în care îşi vor găsi locul două caruseluri şi un trenuleţ electric, dar şi un un spaţiu dedicat copiilor, în care vor avea loc ateliere, jocuri şi alte activităţi care vor provoca îndemânarea şi imaginaţia celor mici.

Pasionaţii de obiecte unicat vor descoperi la Toamna Orădeană un mic univers dedicat lor, la standul Butic de Toamnă. Aici, artişti talentaţi se vor întrece în a le oferi vizitatorilor articole handmade care mai de care mai frumoase. Buticul va dedica un colţ special artiştilor locali, sub denumirea Made in OR.

Cea mai nouă pietonală din Oradea se va transforma în cadrul Toamnei Orădene în scena unor maeştri ai artei stradale. Strada Vasile Alecsadri va fi cuprinsă de un mozaic de culori şi personaje, dar şi de concerte unplugged. În fiecare zi de festival vom avea parte de concerte şi spectacole de artă stradală.

Festivalul Toamna Orădeană este organizat de Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune (Visit Oradea), cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea şi al Agenţiei Why Not Us.