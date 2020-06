Ce a păţit un bihorean care a consultat site-ul MAE şi a plecat după marfă în Ungaria. „Reglementează condiţiile de călătorie în Ungaria, nu în România“

Bihoreanul, Sorinel Sperius a plecat marţi, 9 iunie, spre Budapesta, de dimineaţă cu o autoutilitară Citroen Berlingo, ca să-şi facă aprovizionarea pentru magazinul său. Înainte de a porni la drum, omul a consultat site-ul Ministerului Afacerilor Externe despre reglementările actuale referitoare la transportatorii de marfă dar şi despre documentele de care are nevoie pentru a nu avea probleme la întoarcere.

"Pe site-ul MAE scrie că autovehiculele trebuie să fie din categoria autoutilitară (în cazul celor mai mici de 3.5 tone), potrivit talonului de înmatriculare. Se găsesc la rubrica privind condiţii de călătorie - Ungaria - ultima actualizare din 2 iunie 2020", explică Sperius.

Ca să fie sigur că nu va avea probleme la întoarcere, bihoreanul i-a întrebat despre condiţii şi pe poliţiştii de frontieră, înainte de a trece graniţa, la Vama Borş.

"Mi s-a spus că dacă am făcut foile de drum si CMR, la întoarcere nu am de ce să am probleme", zice el.

Surpriză, însă, căci după-amiaza, când a intrat în Vama Borş, deşi a avut toate documentele în regulă, reprezentanţii DSP i-au adus la cunoştinţă că trebuie să intre în autoizolare. Motivul? Maşina cu care circula are o greutate sub 2,4 tone.

"M-am informat înainte, am intrebat dimineaţa şi în vamă şi cu toate acestea am primit acest răspuns. Le-am arătat ce scrie pe pagina MAE, le-am explicat că am întrebat încă o dată poliţistul de frontieră la ieşirea din ţară. Mi-a spus că poate a omis dumnealui să-mi spună că nu mă încadrez şi să iau legătura la DSP pentru rezolvarea problemei", spune bihoreanul.

Răspunsul? Informaţiile publicate pe site-ul MAE, după care s-a ghidat atunci când a plecat, priveşte condiţiile de călătorie în Ungaria şi nu în România. "Din cele declarate de dumneavoastră, la intrarea pe teritoriul României cu un autovehicul, altul decât autovehicul de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone vă supuneţi reglementărilor aferente persoanelor fizice – autoizolare la domiciliu până la finalizarea celor 14 zile impuse legal”, se precizează în documentul care i-a fost transmis.

„Deci m-au lăsat să ies din ţară, au verificat şi actele, au văzut că merg după marfă, ca să mă bage intenţionat la izolare? Conform actelor scria clar că mă întorc în aceeaşi zi. Păi ei nu ştiu legea? Mă lasă să ies ca la întoarcere să mă trimită la autoizolare? Deci mă lasă să ies cu autoutilitara de 1,6 tone, că aşa este voie în Ungaria, iar când mă întorc îmi spun că este prea mică? Păi ce, eu trebuia să-i dau spanac să-i crească tonajul la întoarcere?”, a declarat Speriuş site-ului bihon.ro , nemulţumit că după ce magazinul i-a fost închis pe perioada stării de urgenţă, acum va face din nou o pauză de 2 săptămâni.

Într-adevăr, dacă în Ungaria nu există interdicţii pentru autovehiculele transport marfă mai mici de 3,5 tone, potrivit Ordinului 414/2020 privind măsurile pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei, transportatorii de marfă sunt exceptaţi de la intrarea în izolare la întoarcerea în ţară numai în cazul în care circulă cu autovehicule mai mari decât 2,4 tone.