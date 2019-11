Bebeluş salvat de la moarte de un medic SMURD după ce tatăl disperat a blocat pe stradă o maşină de pompieri

Întâmplarea a avut loc, sâmbătă, cu puţin înainte de ora 14.00, pe strada Avram Iancu din Oradea. O autospecială a pompierilor tocmai ieşise din curtea sediului ISU Crişana când a fost blocată de o maşină de teren cu numere de înmatriculare belgiene, care a intrat pe contrasens, claxonând.

Din maşină au coborât o femeie şi un bărbat, ambii panicaţi, strigând după ajutor. În autospecială se afla maiorul Horia Cheregi, comandantul Detaşamentului 1 de Pompieri Oradea,care a fugit spre maşina celor doi, să vadă ce s-a întâmplat. Pe bancheta din spate, în scaunul auto special, se afla un bebeluş.

"Şi-a dat seama imediat că viaţa sugarului era în pericol, acesta aflându-se în stop respirator", a ecplicat, duminică, pentru Adevărul, maiorul Camelia Roşca, purtătorul de cuvânt al ISU Crişana.

Tatăl copilului era cetăţean străin, vorbea în franceză, însă mămica vorbea în româneşte. Le-au explicat că se îndreptau spre spital, îngrijoraţi că bebeluşul fusese letargic în cursul dimineţii. În maşină, însă, respiraţia copilului s-a oprit, iar buzele i-au devenit albastre. "Atunci au văzut autospeciala pompierilor ieşind din sediul ISU Crişana. Bărbatul a avut o prezenţă de spirit extraordinară şi a blocat-o, ca să ceară ajutor", a mai spus purtătorul de cuvânt al instituţiei.

Cheregi a ordonat şoferului autospecialei să alerteze forţele de la sediu, spunându-i totodată tatălui copilului să-l însoţească cu autoturismul în curtea unităţii.

Recunoştinţă cu aplauze

Echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea era în misiune, tot cu un copil, pe care îl transportau la un spital din ţară. Însă în sediu se afla doctorul Dacian Juca, care coordona activitatea în dispeceratul medical. Iar acesta, împreună cu plutonier major Adrian Pupăză, pompier militar în cadrul Detaşamentului 1 Oradea, au început manevrele de resuscitare.

După câteva secunde, copilaşul a început să respire şi a izbucnit în plâns, spre bucuria pompierilor şi a părinţilor ei, care au început, toţi, să-i aplaude pe cei doi salvatori.

Între timp, din dispeceratul ISU s-a solicitat o autospecială a Ambulanţei, care a transportat-o pe micuţă şi pe părinţii ei la Camera de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, pentru mai multe investigaţii.

"Eram în tura de dispecerat, iar la un moment dat am auzit claxoanele de la poartă şi strigătele disperate ale părinţilor. M-a strigat asistenta de serviciu, că avem un sugar cu probleme şi am ieşit. Fetiţa era în scăunelul din maşină, cianotică, în stop respirator. Am făcut manevrele de resuscitare de bază. gură la gură şi nas, pentru că încă nu aveam aparatul la îndemână. Din fericire, a răspuns imediat, copilul şi-a revenit şi chiar a început să plângă. Era salvată", a povestit, pentru Adevărul, medicul Dacian Juca.

O mică minune

Fetiţa a avut noroc, spune medicul. În primul rând pentru că părinţii ei au avut prezenţă de spirit şi, astfel, a primit ajutor la timp. "În timp ce aşteptam împreună cu părinţii maşina Serviciului de Ambulanţă, să ducă fetiţa la spital, mămica mi-a povestit că a observat în cursul dimineţii că e apatică, că nu e în regulă. Au pus-o în maşină, să o ducă la o consultaţie. A fost primul noroc al fetiţei. Apoi, când i s-a oprit respiraţia, era în zona centrului, tatăl a văzut în faţa lui maşina pompierilor, şi a făcut legătura imediat, şi-a dat seama că poate primi ajutor, şi a decis să o blocheze. A fost o decizie înţeleaptă, care a salvat viaţa fetiţei"; spune Juca.

Asta pentru că, în momentul în care a ajuns în braţele medicului, fetiţa de 7 zile era în stop respirator. "A fost pe muchie. În câteva minute după instalarea stopului respirator, putea intra în stop cardiac. Dacă n-ar fi primit ajutor, dacă i se oprea inima, şi nu ajungeau în câteva minute la spital, fiind un bebeluş atât de mic, şansele de supravieţuire erau aproape nule", a explicat Juca.

Cert este că, din fericire, micuţa a fost salvată iar asta doar prin câteva manevre de bază de prim ajutor. "Până să îmi aducă aparatul, care era într-o autospecială, în sediu, am început manevrele de prim ajutor uzuale. În cazul unor copii aşa mici, se face respiraţie gură la gură şi nas, cinci manevre. Şi a funcţionat", zice medicul.

Fetiţa şi-a revenit în doar câteva secunde, a început să respire şi să plângă. Ea a fost preluată de medicii Ambulanţei şi a fost transportată la Spitalul Clinic Municipal "Dr Gavril Curteanu". Din primele investigaţii nu s-au găsit semnele vreunei afecţiuni. "A fost internată pentru supraveghere şi, din ultimele date pe care le am, este bine", a mai spus Juca.