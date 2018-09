Baschetbalişti cu dizabilităţi din Polonia, transferaţi în masă la Oradea. „Frumuseţea poveştii lor stă în dăruirea cu care joacă“

Echipa de baschet în fotoliu rulant ASP Oradea a fost înfiinţată în 2004, iar lotul echipei este format, în prezent, exclusiv din „stranieri”. Toţi cei nouă jucători sunt de naţionalitate poloneză, la fel ca şi antrenorul Wojciech Szelest.

Sportivii beneficiază de o indemnizaţie de efort, care este oferită în funcţie de competiţia la care participă. În plus, uneori, în funcţie de competiţie, există şi fonduri de premiere, însă de cele mai multe ori li se acordă ca premii cupe, diplome, mingi de baschet sau echipament sportiv.

Adevăraţi luptători

„Toată lumea ştie că de cele mai multe ori sport înseamnă fotbal. Noi venim din partea opusă a sportului, anume din categoria sportului pentru persoane cu dizabilităţi şi de aceea de cele mai multe ori pierdem din start datorită acestui aspect. Totuşi, am reuşit să ducem la bun sfârşit ceea ce ne-am propus, am reuşit să avem o continuitate de 14 ani cu cel mai important eveniment de baschet adaptat din România, Turneul Internaţional de Baschet în Fotoliu Rulant „Maria”. Şi toate astea datorită unor oameni care ne-au înţeles, ne-au susţinut, datorită unor sponsori, dar mai ales datorită unui sponsor care a făcut posibil că printr-un parteneriat de suflet în ultimii ani să reuşim să ne finalizăm proiectele propuse. Sponsorul oficial al echipei este FAN Courier, în 2011 dotând echipa inclusiv cu cinci fotolii rulante de baschet produse de RGK Anglia”, a explicat managerul echipei, Viorel Carţiş.

Nu întotodeauna există un fond de premiere. De cele mai multe ori se acordă cupe, diplome, mingi, echipament sportiv. La Oradea, în fiecare an participanţii au primit un pachet cu material promoţional - rucsaci, agende, şepcuţe, pixuri sau umbrele, materiale promoţionale oferite de sponsorul oficial al echipei - FAN Courier. Viorel Carţiş

Chiar dacă jucătorii au dizabilităţi motorii, dimensiunile terenului şi înălţimea la care se află coşurile sunt aceleaşi ca şi în baschetul clasic. Diferă doar faptul că, din cauza dizabilităţilor, sportivii joacă din cărucioare.

„Sportivii provin din diferite medii, sunt oameni care au rămas cu o invaliditate în urma unui accident sau care s-au născut aşa. Fiecare jucător e unic, are o poveste de viaţă. Frumuseţea poveştii e dăruirea şi pasiunea cu care joacă baschet, faptul că nu s-au lăsat învinşi, fiind adevăraţi luptători”, a punctat Carţiş.

Joacă doar în competiţii internaţionale

Pentru că în România există puţine echipe de baschet în fotoliu, formaţia orădeană dispută în prezent doar meciuri internaţionale. ASP Oradea a participat la o serie de turnee internaţionale, ultimul chiar în acest weekend, la Belgrad.

„Participăm în competiţii internaţionale din anul 2007. Ca o realizare în premieră, am fost prima echipă din România prezentă la un turneu internaţional de baschet în fotoliu rulant, în Bosnia, în aprilie 2007. De-a lungul timpului, am obţinut câteva rezultate notabile: locul 3 în octombrie 2013 Return Cup Budapesta, locul 2 în septembrie 2014 la TIBFR ‘Maria’ din Oradea, locul 4 în mai 2016 la Turneul Internaţional de la Karlsruhe. De asemenea am participat la turnee în Elveţia, Polonia, Letonia, Serbia, Croaţia, Ungaria şi Germania”, a mai afirmat Viorel Carţiş.

Zielinski joacă la Oradea şi antrenează acasă, la Poznan

Printre jucătorii de bază se află şi Krzysztof Zielinski (33 de ani - foto) care joacă baschet în fotoliul rulant încă din 2002. El a mai jucat în Polonia, la Wroclaw, Katowice şi Konin, iar din 2017 este la Oradea. În paralel, tot de anul trecut, el este antrenor în ţara sa natală la IKS Poznan. Sportivul spune că s-a acomodat fără probleme la Oradea, un oraş pe gustul său. Cel mai mult îi plac oamenii din Oradea, despre care spune că sunt veseli şi prietenoşi, la fel ca şi polonezii.

„Atmosfera este foarte bună. Colegii mei din echipa fiind tot polonezi, pot spune că avem o relaţie deosebită.

De fiecare dată când sunt în Oradea mă simt extraordinar. Oamenii sunt veseli şi sunt foarte prietenoşi cu străinii. Nu văd nicio diferenţă faţă de Polonia, iar oamenii pot spune că sunt exact la fel”, a mărturisit Zielinski.

„Vreau să fim trataţi ca nişte oameni normali”

Tot de Oradea se leagă şi cel mai emoţionant moment al carierei sale. „Aş vrea să amintesc de episodul petrecut anul trecut, aici, la Oradea, când am luat decizia de a renunţa la cariera de jucător. Au urmat trei zile de plâns, zile în care m-am gândit că încă chiar nu e momentul să părăsesc terenul. De asemenea, viaţa mea a avut o transformare cu 180 de grade în ziua în care s-a născut fiul meu Marcin. Şi tot aici, dacă vorbim despre viaţa mea, aş dori să-i mulţumesc soţiei mele care a făcut posibil să am timp şi pentru sport, pe lângă viaţa de familie”, a adăugat polonezul.

Krzysztof Zielinski s-a obişnuit să lucreze, în viaţa de zi cu zi, cu alţi oameni cu dizabilităţi. De fiecare dată, are un mesaj pentru aceştia, la fel cum are şi pentru oamenii care tind să-l compătimească.

„În viaţa de zi cu zi lucrez cu persoane cu dizabilităţi. Le spun de multe ori că dizabilitatea există doar în mintea lor şi că şi de acolo trebuie scoasă. Visul meu este ca oamenii obişnuiţi să ne trateze aşa cum suntem noi, adică că şi oameni normali. Aş dori asta, mi-aş dori ca voi toţi să ne trataţi ca pe nişte oameni normali”, a încheiat Zielinski.