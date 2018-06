Bancuri cu poliţişti. De ce compostează două bilete un poliţist care circulă cu autobuzul

Un poliţist este la pescuit. Pescuieşte vestitul peşţişor de aur, dar, fiind prea mic, îl aruncă înapoi în apă.

La care peşţişorul:

- Mi-ai salvat viaţa, poţi să-ţi doreşţi trei lucruri de la mine!

Poliţistul cugetă ce cugetă şi zice:

- Buletinul, permisul şi talonul.



Interviu de angajare la FBI:

- Candidaţii trebuie să treacă un test.

Li se dă un pistol cu gloanţe oarbe (ei nu ştiu că-s oarbe) şi sunt trimişi în camera alăturată să-şi omoare nevasta.

- Primul solicitant vine, ezită, ia pistolul, intră în cameră, dar până la urmă se răzgândeşte şi nu trage.

- Al doilea ia pistolul, intră în cameră, trage un glonţ şi renunţă.

Vine al treilea, ia pistolul, întră în camera.

Din cameră se aud împuşcături, după care trânteli, zgomote de fond.

După un sfert de oră iese triumfător şi zice:

- Un cretin a pus gloanţe oarbe în pistol, a trebuit s-o omor cu scaunul!



Un poliţist urcă în autobuz şi compostează un bilet, după care mai compostează unul. Un cetăţean îl vede şi-l întreabă:

- De ce aţi compostat 2 bilete?

Poliţistul răspunde:

- Păi dacă pierd unul, îl am pe al doilea!

- Şi dacă le pierzi pe amândouă?

- Am abonament!



Într-un autobuz suprapus plecau mai mulţi poliţişti într-o aplicaţie.

S-au aşezat ofiţerii jos, iar subofiţerii sus. Pe drum ofiţerii se distrau: bancuri, băuturi. La subofiţeri linişte mare.

După vreo oră de mers, un ofiţer urcă să vadă ce fac subofiţerii de e aşa linişte.

- Ce aveţi mă de nu scoateţi o vorbă?

- Da, vouă va convine să vă distraţi că aveţi şofer, dar noi...

Un automobilist este oprit de un poliţist. Agentul îi spune că a depăşit limita de viteză şi îi cere carnetul şi citeşte:

-O, domnul Lucian Blaga. Poftiţi carnetul înapoi şi vă rog să mă scuzaţi.

Şoferul:

-Dar ce s-a întâmplat?

Poliţistul:

-E, mai citim şi noi.