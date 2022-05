Avocatul Poporului intervine, în premieră naţională, într-un proces cu copii violaţi

Procesul priveşte un caz şocant care a ajuns în atenţia publică primăvara trecută. Victimele sunt trei copii, doi băieţi de 12 şi 14 ani şi o fetiţă de 10 ani, dintr-un cătun aparţinând comunei Ţeţchea, judeţul Bihor, abuzaţi sexual de un bărbat care i-a pus să întreţină relaţii sexuale şi între ei, a filmat scenele şi chiar a mai adus un alt individ ca să profite de ei.

Cercetările au fost preluate iniţial de către procurorii DIICOT Oradea, pentru fapte de viol şi pornografie infantilă. Principalul suspect, Petru Lucaci, a rămas, însă, în libertate şi a fost plasat sub control judiciar. După nici şase săptămâni, DIICOT a clasat dosarul pentru pornografie infantilă şi i-a lăsat pe procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd să termine ancheta pentru acuzaţia de viol.

La Aleşd, cercetările s-au finalizat anul trecut, pe 28 decembrie, când procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a lui Petru Lucaci pentru trei infracţiuni de viol în formă continuată: în perioada februarie 2020 – mai 2021, acesta a întreţinut relaţii sexuale orale şi normale cu fetiţa şi raporturi anale şi orale cu cei doi băieţi, se arată în rechizitoriu.

În acelaşi dosar, Parchetul a mai trimis în judecată un bărbat de 22 ani, pe David Daniel Mândruţ, pe care Lucaci l-ar fi dus la copii, ca să profite şi acesta de ei. În cazul acestuia din urmă, Mândruţ a fost acuzat doar de act sexual cu minori, deşi, în perioada în care s-au derulat abuzurile, două dintre victime aveau vârste între 10 şi 12 ani, şi e greu de crezut, deci, că ar fi putut întreţine raporturi sexuale consimţite.

Ca atare, sesizând nedreptatea, în premieră naţională, reprezentanţii din Oradea ai Instituţiei Avocatul Poporului, care au urmărit îndeaproape cazul, au decis că se impune să intervină în proces. „Am sesizat că unul dintre inculpaţi a fost trimis în judecată pentru act sexual cu minori în condiţiile în care, la vârsta de 10-12 ani, nu se poate considera că un copil are discernământ, ca să prevadă consecinţele faptelor sale. Ca atare, am făcut cerere de intervenţie şi am solicitat schimbarea încadrării juridice, în viol”, declară Alina Avram-Olah, consilier juridic în cadrul instituţiei, care se ocupă de caz.