Adolescenta care trage cu arcul şi are ochi de vultur: nimereşte centrul ţintei de la 100 metri

Bernadett Haragoş e orădeancă, elevă în clasa a VIII-a la Liceul Ady Endre şi e campioana judeţului la tirul cu arcul. Nici măcar nu e prima medalie pe care o câştigă, iar asta după doar 3 luni de antrenamente.

„Îmi place”, spune fâstâcită adolescenta, explicând ca un om mare că secretul stă în calm, concentrare şi fineţea cu care trimiţi săgeata spre ţintă, căci dacă încorzi prea puţin sau prea tare, rişti să tragi pe lângă.

Pe podium

Părinţii, colegii şi profesorii ei sunt mândri să-i vadă numele prin ziare şi o felicită pentru performanţe. Nu-i de colea ca, după doar câteva antrenamente, să urci pe podium la o competiţie regională pe teren accidentat, unde să te întreci cu concurenţi din mai multe ţări, mai mari şi mult mai experimentaţi.

O spune antrenorul ei, Mircea Stroe, preşedintele Asociaţiei judeţene de tir cu arcul Bihor, care a fost alături de ea şi de alţi sportivi la Cupa Grand Master pentru tir cu arcul din Debreţin. „A fost o competiţie pe teren accidentat unde ne-a uimit pe toţi. Ea făcuse doar câteva antrenamente şi s-a prezentat excelent. Nu e deloc simplu să tragi la o ţintă care e într-o vale, pe deal, în pădure. E cu totul altceva decât o ţintă aflată pe linie dreaptă”, spune Stroe.

La concursul din Ungaria au participat aproape 100 de trăgători, iar sportiva din Oradea a concurat la o categorie superioară, cadet, având de trecut de o ţintă target, 8 ţinte field (din care 4 la distanţe cunoscute şi 4 necunoscute) şi 11 ţinte 3D cu distanţe necunoscute.

Bernadett Haragos a reuşit să atingă 327 de puncte din 404 posibile, în timp ce sportiva de pe locul I, Lőrinczi Réka, a tras cu doar 10 puncte mai mult şi a câştigat medalia de aur.

Sport scump

A început şcoala, iar pentru Bernadett e un an greu, căci în vara viitoare va avea de trecut peste un examen de evaluare destul de greu, pentru că intenţionează să dea la specializare de matematică-informatică. Cu toate acestea, adolescenta vine sârguincioasă la toate antrenamentele, alături de tatăl ei, care îi urmăreşte fiecare săgeată cu binoclul şi printr-o aplicaţie specială pe telefonul mobil. „Alte fetiţe se jucau cu păpuşile. Ea voia arc. Când a împlinit 7 ani, am fost cu ea la un club de tir tradiţional, dar nu i-a plăcut. A vrut aici, aşa că am cedat”, spune tatăl fetei, René-László Haragos.

Iar pasiunea copilului le-a cam subţiat bugetul, căci în cele aproximativ 4 luni de antrenamente au investit deja peste 1.500 de euro. „Şi mai avem. Arcul, săgeţile, sistemul de ochire, toate sunt scumpe”, spune tatăl adolescentei.

Dar bucuria lui Bernadett n-are preţ, mai spune el, plus că a dovedit că nu a fost vorba doar de un moft de moment, din moment ce săptămâna trecută, la ultima competiţie din acest an, a câştigat medalia de aur la grupa ei de vârstă şi totodată titlul de campioană judeţeană.

„Acum ne pregătim pentru următoarele concursuri, care vor fi indoor, campionatul naţional şi, în februarie, un nou campionat regional la Debreţin”, mai spune el.

Singurul judeţ cu campionat

Asociaţia Judeţeană de Tir Bihor este singura din România care organizează un campionat judeţean în cinci etape. În acest an, ultima etapă s-a organizat la sfârşitul săptămânii trecute, la Oradea, având aproape 60 de arcaşi bihoreni înscrişi. Sportivi s-au întrecut la toate categoriile (master, seniori, juniori, cadeţi şi copii) şi diviziile (olimpic, compound, barebow, tradiţional, bowhunter), pe ateliere de tragere amplasate la distanţe diferite.

La copii compound s-au remarcat Sergiu Pallag şi Maria Robu (ambii legitimaţi la Redpoint Oradea), iar la cadete podiumul a fost integral ocupat tot de sportivele Redpoiint (Bernadett Haragos, Vivien Bălteanu şi Teodora Vari). La seniori compound locul I a fost ocupat de Kollo Robert, urmat de sportivii Redpoint Ciprian Mirişan şi Marin Darna, acesta din urmă fiind şeful Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Poliţia Bihor.

Cu mari emoţii, Radu Moza (8 ani) s-a clasat pe locul I la barebow copii, după ce a obţinut puncte importante la una dintre cele mai dificile ţinte. La cadeţi barebow, aflaţi la primul lor concurs, Ştefan Potroviţă şi Antonia Şandra au obţinut medalia de aur, dar la seniori locul I a revenit lui Seres Geza (C.S. White Lion), urmat de trei sportivi de la Redpoint: Remus Mariş, Cosmin Bota şi Alexandru Merce.

La divizia arc tradiţional replică istorică s-au remarcat Balog Janos (medalia de aur la seniori) şi Noemi Vanessa Tiriteu (medalia de aur la copii), ambii de la C.S. Nomad Archers.