Încercarea unui român aflat la muncă în străinătate de a corupe sexual o fată de 12 ani: „Ce fund frumos ai! Ce sâni frumoşi ai!“

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a cunoscut-o pe fetiţă în 2016, în Italia. Copila avea atunci 12 ani şi se afla în vizită, împreună cu mama, la tatăl său, coleg de serviciu cu individul.

„Inculpatul venea zilnic la apartamentul unde locuia tatăl minorei şi lua masa cu familia, lăsând impresia că este un om de treabă. În aceeaşi perioadă, inculpatul i-a cerut prietenia pe reţeaua de socializare Facebook şi, înainte de a pleca din Italia, în luna august, inculpatul i-a trimis mesaje în care îi spunea că este o femeie frumoasă şi că este supărat că pleacă”, se arată în considerentele deciziei 719/2019, pronunţată de Judecătoria Oradea.

A continuat însă să-i facă avansuri sexuale copilei şi după ce fetiţa s-a întors cu mama ei în ţară.

„Cei doi au ţinut legătura pe Facebook, la un moment dat în cuprinsul discuţiilor inculpatul începând să facă afirmaţii de genul: «Ce fund frumos ai! Ce sâni frumoşi ai!», menţionând, totodată, că ar vrea să o sărute pe gură şi pe tot corpul”, se mai arată în considerentele deciziei citate.

A încercat să o atingă în zonele intime şi i-a spus că o iubeşte

În toamna aceluiaşi an, când individul a venit în România, i-a propus copilei să se întâlnească, iar fata a acceptat, întâlnindu-se cu el de trei ori faţă în faţă, în locurile stabilite de acesta.

„El a venit cu maşina personală, întâlnirile petrecându-se în maşină şi de fiecare dată inculpatul a încercat să o pupe pe gură, a atins-o pe sâni, a pupat-o pe gât, pe gură, încercând să o atingă pe picioare, pe fund, afirmând în tot acest timp că o iubeşte. După cea de-a treia întâlnire, minora s-a întâlnit în drum spre casă cu tatăl ei, care a întrebat-o cu cine a fost în maşina din care a văzut-o coborând, prilej cu care minora a recunoscut şi relatat ce s-a petrecut între ea şi inculpat şi ulterior i-a povestit şi mamei, arătându-le mesajele primite de la inculpat”, se mai arată în considerentele deciziei 719/2019, pronunţată de Judecătoria Oradea.

Un an şi 20 de zile închisoare cu suspendare

Părinţii s-au dus direct la Poliţie. În cursul audierii, inculpatul a recunoscut că i-a trimis copilei mesaje cu conotaţii sexuale, solicitându-i să se întâlnească cu scopul de a o săruta şi pipăi în diferite zone ale corpului şi că întâlnirile s-au materializat.

„Fapta inculpatului (...), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale, prev. şi ped. de art. 222 C .penal, text în baza căruia (...) îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 2 luni închisoare. Fapta aceluiaşi inculpat, care pe parcursul lunii septembrie 2016, în cadrul celor 3 întâlniri avute cu persoana vătămată (...), la propunerea lui a încercat să o sărute pe gură şi a şi sărutat-o şi a încercat să o atingă şi a şi atins-o în zona sânilor, a feselor şi a picioarelor, minora având vârsta de 12 ani, vârstă cunoscută de către inculpat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de corupere sexuală a minorilor, prev. şi ped. de art. 221 alin. 1 C .penal, text în baza căruia (...) îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare”, a stabilit instanţa care însă a contopit şi a stabilit că individul trebuie să execute 1 an şi 20 de zile închisoare.

Aceeaşi instanţă a apreciat însă că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie şi a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de doi ani.