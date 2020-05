10 plante care-ţi pot umple grădina de fluturi. Secretul este ca florile să producă nectar din belşug

Două flori cu acelaşi nume am putea spune. Salvia, floarea medicinală şi salvia, floarea decorativă. Cea din urmă, cunoscută şi sub denumirea de florile Maicii Domnului, este originară din Brazilia şi se utilizează în spaţiile verzi pentru borduri, pete de culoare, ronduri, rabate, singură sau în combinaţii de constrast cu alte specii de aceeaşi talie.Florile de culoarea focului sunt reunite intr-o inflorescenta in forma de spic. Infloreste din iunie pana toamna tarziu.