Zeci de oameni diagnosticaţi cu COVID-19 aşteaptă în stradă, la poarta Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi

Zeci de pacienţi confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus aşteaptă la rând la Iaşi, în faţa Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, pentru a fi evaluaţi de un medic specialist. Acest flux de pacienţi este constant din cauza numărului mare de cazuri zilnice.

Potrivit presei locale, toţi sunt cu mască, până la porţile spitalului. Mai departe de poartă, completează formulare pe boturile maşinilor. Durata de aşteptare este de aproape 3 ore.

Autorităţile sanitare spun că încearcă să facă programări astfel încât numărul celor care vin pentru o evaluare, în acelaşi timp, să fie cât mai mic.

„Am avut colegi care în aceste zile, de epuizare, şi-au rupt unul piciorul, altul mâna. În ultimele zile am avut un număr mare de infectări. Toţi pacienţi trebuie să vină la camera de gardă pentru a fi evaluaţi. Pe lângă toţi aceşti pacienţi care vin cu mijloace proprii sau cu transport în comun, sunt ambulanţele şi operativele SMURD. La noi vin astfel doar cei care sunt grav. Am încercat şi am mărit numărul de medici şi asistente medicale de la Triaj atât cât ne e permis. Cerem doar DSP să încerce o programare a acestor pacienţi şi avem asigurări că aceşti pacienţi vor avea la dispoziţie în curând un număr de telefon pentru acest lucru. Noi vrem să-i ajutăm pe toţi şi îi înţelegem. Şi noi suntem puţini, acum, mai puţini ca ei“, a declarat prof.dr. Carmen Dorobăţ, ma­nagerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi pentru Ziarul de Iaşi.

În Iaşi sunt aproape 500 de pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, internaţi în spital. Aproape 1.200 sunt în izolare la domiciliu şi încă 1.000 în carantină.

