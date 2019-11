Zece filme de top în care a jucat Robert de Niro

1. Raging Bull (1980). Film regizat de Martin Scorsese





2. Taxi Driver (1976). Film regizat de Martin Scorsese





3. Godfather, part II. Film regizat de Francis Ford Coppola



4. Deer Hunter. Film regizat de Michael Cimino





5. The King Of Comedy (1982). Film regizat de Martin Scorsese.



6. Casino (1995). Martin Scorsese





7. Goodfellas (1990). Film regizat de Martin Scorsese





8. The Untouchables (1987). Film regizat de Brian de Palma





9. Heat (1995). Film regizat de Michael Mann





10. Once Upon a Time in America (1984). Film regizat de Sergio Leone.