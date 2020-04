Zece filme interzise pe care fiecare cinefil ar trebui să le vadă

1. A Clockwork Orange (1971). Film regizat de Stanley Kubrick ce a fost interzis în mai multe ţări, printre care Brazilia sau Irlanda.





2. Apocalypse Now (1979). Film regizat de Francis Ford Coppola ce a fost interzis în Coreea de Sud.





3. All Quiet on the Western Front (1930). Film regizat Lewis Milestone. A fost interzis în Germania şi Australia.





4. The Blue Kite (1993). Film regizat de Zhuangzhuang Tian. Film interzis în China.





5. Battle Royale (2000). Film regizat de Kinji Fukasaku





6. Hail Mary (1985). Film regizat de Jean Luc Godard, ce a fost interzis în Brazilia şi Argentina.





7. Last Tango in Paris (1972). Film regizat de Bernardo Bertolucci ce a fost interzis în peste 30 de ţări.





8. Persepolis (2007). Film regizat de Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi, ce a fost interzis în Liban.





9. The Last Temptation of Christ (1988). Film regizat de Martin Scorsese.





10. Monty Python’s Life of Brian (1979). Film regizat de Terry Jones





Sursă: The Culture Trip