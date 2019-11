Zece filme cu gansteri care vor rămâne în istoria cinematografiei

1. Godfather (1970). Film regizat de Francis Ford Coppola.





2. Goodfellas (1990). Film regizat de Martin Scorsese.





3. The Departed (2006). Film regizat de Martin Scorsese.





4. Scarface (1983). Film regizat de Brian de Palma.





5. American Gangster (2007). Film regizat de Riddley Scott.





6. Once Upon a Time in America (1984). Film regizat de Sergio Leone.





7. Casino (1995). Film regizat de Martin Scorsese.





8. Donnie Brasco (1997). Film regizat de Mike Newell.





9. The Untouchables (1987). Film regizat de Brian de Palma.





10. Mean Streets (1973). Film regizat de Martin Scorsese.