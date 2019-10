Zece filme bine cotate care şochează prin imaginile violente

1. A Clockwork Orange (1972). Film regizat de Stanley Kubrick





2. Oldboy (2003). Film regizat de Chan-wook Park





3. No Country for Old Men (2007). Film regizat de fraţii Ethan şi Joel Coen





4. Taxi Driver (1976). Film regizat de Martin Scorsese





5. Pulp Fiction (1994). Film regizat de Quentin Tarantino





6. Fight Club (1999). Film regizat de David Fincher





7. Funny Games (1997). Film regizat de Michael Haneke





8. Irreversible (2002). Film regizat de Gasper Noe





9. The Birth of a Nation (1915). Film regizat de D. W. Griffith





10. Straw Dogs (1971). Film regizat de Sam Peckinpah.