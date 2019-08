Zece filme chinezeşti foarte bine cotate de critici şi de public

1. Farewell My Concubine (1993). Film regizat de Chen Kaige





2. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000). Film regizat de Ang Lee





3. In the Mood for Love (2000). Film regizat de Kar-Wai Wong





4. The Hero (2008). Film regizat de Yimou Zhang





5. Yi Yi (2000). Film regizat de Edward Yang





6. House of Flying Daggers (2004). Film regizat Yimou Zhang





7. The Killer (1989). Film regizat de John Woo





8. Thea Teacher (1999). Film regizat de Yimou Zhang





9. Blind Shaft (2003). Film regizat de Yang Li





10. The Emperor and the Assassin (1998). Film regizat Kaige Chen





