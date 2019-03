Zece comedii care au primit recenzii foarte bune de la critici şi public

1. Mediterraneo (1991). Film italian regizat de Gabriele Salvatores





2. Some Like it Hot (1959). Film american regizat de Billy Wilder.





3. Annie Hall (1977). Film american regizat de Woody Allen





4. The Philadelphia Story (1940). Film american regizat de George Cukor





5. Toni Erdmann (2016). Film german, filmat şi în România, regizat de Maren Ade.





6. The Gran Budapest Hotel (2014). Film regizat de Wes Anderson.





7. Moartea Domnului Lăzărescu (2005). Comedie neagră regizată de cineastul român Cristi Puiu.





8. Hannah and Her Sisters (1986). Film american regizat de Woody Allen.





9. The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972). Film spaniol regizat de Luis Buñuel.





10. The Great Dictator (1940). Film regizat de Charlie Chaplin.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: