Zece bancuri amuzante despre nuntă şi căsnicie. Cum arată o nuntă studenţească

1. Anul 2022. Ofiţerul de stare civilă: „Acceptaţi ca statutul vostru pe Facebook să se schimbe din celibatar/celibatară în căsătorit/căsătorită?”

Mireasa: „Da.”

Mirele: „Da.”

Ofiţerul de stare civilă: „Se se apropie martorii şi să dea click pe like.”





2. În noaptea nunţii, mirele, bine dispus, îi spune unui amic:

- Pariezi pe 5.000 de lei că mireasa e virgină?

Mireasa aude şi intervine:

- Nici nu te-ai însurat bine şi deja arunci cu banii pe fereastra?!





3. - E cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o la o nuntă!

– Este fiica mea!

– A, mă scuzaţi, nu am ştiut că sunteţi tatăl miresei…

– Nu sunt tatăl ei, sunt maică-sa!





4. Nuntă studenţească:

- Hei, de ce mireasa nu bea?

- Pentru că ea n-a pus bani pentru băutură!





5. Două bunicuţe povestesc:

– Mâine se însoară nepotul meu!

– Felicitări! Şi de unde este mireasa?

– De pe Facebook… Dar nu mă întreba pe ce continent este ţara asta…





6. Soţia către soţ:

- Gata, m-am săturat! Dau divorţ, iar maşinile le împărţim în mod egal. Mie Mercedesul, ţie cea de spălat.





7. În primul an de căsnicie bărbatul vorbeşte şi femeia ascultă. În al doilea an de căsnicie femeia vorbeşte şi bărbatul ascultă. În al treilea an de căsnicie ambii vorbesc şi ascultă vecinii.





8. Doi bărbaţi purtau o conversaţie. Primul bărbat afirmă mândru: "Soţia mea este un înger." Al doilea: "Eşti norocos. A mea încă trăieşte."





9. Un bărbat a dat un anunţ în care a scris simplu: "Îmi doresc o soţie". A doua zi a primit o sută de scrisori în care scria simplu: "O poţi avea pe a mea".





10. Orice bărbat are nevoie de o soţie frumoasă, de o soţie inteligentă, de o soţie grijulie, de o soţie iubitoare, de o soţie sexi, dar este trist atunci când legea îţi permite să ai doar o singură soţie.





Surse: bancuri365.ro, marry.md







