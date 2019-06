Vila-fantomă din familia primarului Iaşiului. Mihai Chirica dă vina pe fosta nevastă că a ascuns proprietatea

E vorba de o vilă de 240 de metri pătraţi, din Iaşi, deţinută de fiicele sale, de clasa a VII-a, respectiv a IV-a, însă pe care Chirica nu a declarat-o, oficial, niciodată în declaraţiile de avere. Chirica a motivat că nu a declarat acea vilă deoarece ea a ajuns la fiicele sale printr-un partaj, în 2012, tot atunci justiţia stabilind ca fosta sa soţie să fie custodele fetelor.



„Declaraţia o dă cine are copii în întreţinere. Pentru a rămâne consecvent pe ideea de transparenţă totală, am reiterat declaraţia din 2011 şi 2012 precizând şi hotărârea judecătorească de transfer al bunurilor, în urma divorţului, către copii. Fosta soţie trebuia să facă declaraţia; n-a făcut-o, atunci am trecut eu”, a declarat primarul.

Ana Maria Fodoreanu, fosta sa soţie, a precizat că nu ştia că trebuie să declare acea vilă şi că o va face dacă juriştii o vor sfătui în acest sens.

„Să vină organele de control să verifice. Eu nu ştiam că trebuie să o trec eu sau el (n.r. - primarul), eu ştiam că acea casă e pe numele fetelor”, a spus primarul. Între timp, DNA a deschis un dosar penal in rem în cazul proprietăţilor deţinute de Chirica, o investigaţie fiind în derulare şi la ANI.

Mihai Chirica este căsătorit în prezent cu Cristina Elena Chirica, o fostă colegă de-a sa din Primărie, cu care are un copil de aproape doi ani, Ştefan. Băiatul a achiziţionat, prin intermediul bunicii - mama lui Chirica, Silvia - un teren situat în apropiere de Bolta Rece, pe care se află şi o construcţie demolabilă, pentru care familia primarului a plătit 250.000 de euro. Tranzacţia, făcută publică de publicaţia Reporteris, e cea care a stat la ori­ginea scandalului proprietăţilor edilul-şef al municipiului.

Mihai Chirica a divorţat de Ana Maria Fodoreanu acum şapte ani, de atunci plătind, potrivit declaraţiilor de avere ale femeii - inclusiv cea depusă acum câteva zile, pensie alimentară de câte 2.000 de lei pe lună, pentru cele două fete, Thea şi Mălina.



