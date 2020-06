VIDEO Studentul care şi-a ameninţat profesorul cu iataganul se căieşte amar: „Situaţia este una gravă. Îmi cer scuze!“

Cristian Cerbu, studentul de la Facultatea de Informatică din cadrul „Universităţii Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi care s-a filmat în timp ce-l ameninţa cu moartea pe un profesor, s-a filmat din nou. De această dată spune că îşi cere scuze pentru situaţia pe care a creat-o.

Tânărul spune într-un video publicat pe pagina sa de Facebook despre faptul că intenţia lui nu a fost aceea de a-l omora pe profesor.

„Aş dori să vorbesc despre articolul ce circula în presă. Îmi pare foarte rău pentru neplăcerile create. Aş dori să îmi cer scuze faţă de universitate şi domnul profesor. Îmi pare rău că situaţia a degenerat atât de mult, videoclipul a fost considerat de mine un pamflet, dar apoi am realizat că e prea mult, şi situaţia e una gravă. Aş dori să îmi cer încă odată scuze pentru tot ce am făcut. Nu sunt o astfel de persoană, tot ce am făcut a fost considerată o glumă, dar mi-am dat seama că e prea târziu şi ca situaţia a degenerat. Îmi pare rău pentru acest lucru şi îmi cer scuze domnului profesor şi universitatii” explica studentul Cerbu Cristi.

Conducerea Facultăţii de Informatică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a propus exmatricularea lui Cristi-Mădălin Cerbu. Deşi există propunerea, decizia finală va fi luată de conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

„Chiar dacă astăzi nu aveam o şedinţă programată expres pentru a discuta cazul studentului care a făcut ameninţările cu moartea, am introdus pe Ordinea de Zi şi cazul lui. Astfel, atât eu cât şi colegii mei, am decis să facem propunerea de exmatriculare. Conducerea Universităţii Alexandru Ioan Cuza va urma să decidă asupra propunerii de exmatriculare” a declarat decanul Facultăţii de Informatică Iaşi, conf. univ. dr. Adrian Iftene.