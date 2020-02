VIDEO Scene de maidan în Consiliul Local Iaşi. Viceprimarul şi unul dintre consilieri, aproape de bătaie

După un schimb de replici mai dure pe care l-a purtat cu consilierul local Răzvan Timofciuc, viceprimarul Radu Botez l-a apucat de guler pe ales. Botez s-a oprit înainte de a-l agresa fizic pe consilierul PNL.



„Am ajuns şi aici: viceprimarul Botez, sub rânjetul primarului Chirica şi al consilierilor PSD, m-a bruscat fizic în Consiliul Local. În democraţie, nu poţi răspunde violentei cu violenţă. Nu am reacţionat la agresivitate cu agresivitate. Sincer, îmi este mila de domnul Botez, am un sentiment de compasiune pentru starea psihiatrica în care se află. Îi recomand un control psihiatric, este foarte tulburat”, a scris, pe Facebook, din timpul şedinţei, Răzvan Timofciuc.

Pentru această postare publică, la finalul dezbaterilor din Consiliul Local, consilierul local Florin Boca a precizat că va convoca Comisia Juridică pentru a-l cerceta pe Timofciuc.



Radu Botez a explicat că ar fi fost insultat şi, din acest motiv, şi-a pierdut cumpătul. "Ar trebui sa avem un Consiliu de oameni responsabili, care sa produca pentru oras.(...) Este foarte greu sa avem rabdare la asa-zisele proiecte de hotarare (ale lui Timofciuc, n.r.) care nu respecta elemente tehnice si juridice", a spus Radu Botez



Sursă video: Ziarul de Iaşi