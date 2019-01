VIDEO EXPLICIT Ameninţările teribile ale şefului mafiei lemnului din Iaşi, către denunţătorii săi: „Vin cu Mafia şi vă împuşc neamul, nepoţii, copiii din faşă”

Pus în libertate în dosarul de tulburare a ordinii şi liniştii publice, Constantin Vezeteu va trebui însă să se prezinte în instanţă, în dosarul în care este judecat în apel pentru tăiere ilegală de arbori.

Procurorii au cerut înlocuirea măsurii controlului judiciar pentru că Vezeteu nu avea voie să ia legătura cu martorii pe care i-a ameninţat cu moartea, printr-o transmisiune video, în direct, pe Facebook.

El va da ochii cu judecătorii Curţii de Apel Iaşi pe 16 ianuarie, când se va stabili dacă măsura controlului judiciar va fi înlocuită cu cea a arestului preventiv. Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi este instituţia care a formulat cererea de înlocuire.



Originar din Ţibana, individul a fost condamnat de prima instanţă la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare, fiind judecat în apel sub control judiciar. Pentru a-i speria pe cei care au dat declaraţii împotriva sa, individul s-a filmat cu puşca în mână şi a transmis pe Facebook ameninţări cu moartea faţă de martori.

„„Atenţiune! Toţi care aţi dat declaraţii contra mea că mi-aţi dat bani şi nu mi-aţi dat. Tot neamul voastră să facă puşcărie. Vă împuşc, f*** Dumnezeul mamii voastre. Vă împuşc! Să vă f** în gură de la cel cu ţâţa-n gură, până la cel cu barba sură. Moartea voastră e în sabia mea. Vă iau gâtul. Am pistol, vă împuşc. Vă dau în cap şi vă împuşc. Poate să audă toată procuratura şi Poliţia. Viaţa voastră e scurtă, bă! Am armă, să vină Poliţia, Vă împuşc, f**** în gură! Aţi dat declaraţii împotriva mea că v-am dat lemne şi mi-aţi dat bani. Chiar dacă mă împuşc şi pe mine, îmi trag un gloţ în cap, dar până la urmă vă împuşc şi copiii din faşă. La 1-2 noaptea vin cu mafia din Italia şi vă împuşc cu tot neamul, cu copii, cu nepoţi. Am armă, vă împuşc pe cei care aţi dat declaraţia mea!”, a spus individul în filmarea transmisă în direct pe Facebook.



Ulterior transmisiunii şocante, Vezeteu a fost „vizitat” de poliţişti, care au efectuat percheziţii la domiciliul său, i-au ridicat armele şi l-au reţinut.

De ce a fost condamnat

În localitatea de unde este originar Vezeteu locuiesc alte câteva zeci de persoane anchetate sau judecate de tăieri ilegale de arbori. În zonă, la Vadu Vejei, există o pădure privată care nu a beneficiat de pază şi din care, în ultimii ani, mii de arbori au fost doborâţi ilegal.

Procurorii ieşeni au început anchetele privind tăierile de lemne de acolo în urmă cu câţiva ani, mulţi dintre cei vizaţi fiind deja condamnaţi, unii cu executare. De menţionat că, la începutul cercetării din dosare, în timp ce erau cercetaţi în arest la domiciliu sau sub control judiciar, unii dintre tăietorii de lemne au continuat să defrişeze pădurea privată.

Constantin Vezeteu este considerat unul dintre cei mai importanţi membri au grupărilor infracţionale din zonă.

Mai jos, videoclipul transmis de Vezeteu pe Facebook. Atenţie, conţine limbaj licenţios şi expresii ce vă pot afecta emoţional!