VIDEO Coşmarul unei familii care a ajuns cu maşina pe un drum judeţean plin de hăuri imense: „N-am avut de ales, am intrat prin acele lacuri“

Drumul judeţean 280, care leagă satul Zece Prăjini de comuna Dagâţa, este plin de gropi imposibil de traversat. Craterele au în jur de 30-40 de centimetri, potrivit localnicilor. Duminică, 5 ianuarie, o familie a rămas blocată cu maşina în satul Zece Prăjini, asta după ce oamenii au încercat să ajungă acasă, în oraşul nemţean Roman.

Familia Cutun a ales ruta Zece Prăjini - Chicerea - Roman, dorind să evite tronsonul Zece Prăjini - Dagâţa, asta pentru că este plin de găuri imense pline cu apă. Însă, chiar şi aşa. evitând acel tronson, membrii familiei au rămas împotmoliţi.



„Am încercat să plecăm la Roman pe la Chicerea, am crezut că probabil va fi mai bine decât pe la Dagâţa, dar din cauza ninsorii am rămas împotmoliţi în Chicerea. Am fost traşi cu tractorul după ce am stat mai bine de 2 ore în câmp”, povesteşte Mihai Cutun.