VIDEO Artă de acasă pe timp de pandemie. Cum îşi continuă studenţii de la Arte orele de Ansamblu pop

Realizarea orelor de Ansamblu pop de la distanţă reprezintă o adevărată provocare atât pentru studenţii de la specializarea Compoziţie Jazz şi Muzică Uşoară din cadrul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” din Iaşi (UNAGE), cât şi pentru profesorul lor coordonator. Pentru învăţământul muzical, important este ca orele să se desfăşoare unu la unu, student-profesor. De data aceasta însă, tinerii studenţi se întâlnesc cu profesorul doar cu ajutorul calculatorelor sau al telefoanelor mobile.

Realizarea unui produs muzical presupune şi o foarte bună sincronizare a celor care sunt implicaţi în acest proces, iar, în condiţiile date, finalizarea cu succes a unui astfel de material pare imposibilă.

„Pentru învăţământul muzical a fost o lovitură destul de grea. Orele de Ansamblu sunt exrem de importante. Acolo interacţiunea pe viu, să spun aşa, este vitală”, spune conf. univ. dr. Dan Spînu.

Cu toate acestea, studenţii de la Compoziţie Jazz şi Muzică Uşoară din cadrul UNAGE Iaşi, coordonaţi de conf. univ. dr. Dan Spînu, au realizat de la distanţă, din propriile case, un material video cu o piesă din anii '80, decadă aflată în studiu în acest semestru.

Piesa We Don't Need Another Hero, cântată de studenţii Compoziţie Jazz şi Muzică Uşoară din cadrul UNAGE Iaşi:

Fiecare student s-a înregistrat individual cu echipamentul propriu (în lipsă, chiar cu telefonul mobil), apoi înregistrările au fost adunate şi mixate de profesorul coordonator. Pentru a respecta cât mai mult rigorile interpretării live, au fost impuse câteva condiţii. Astfel, nu s-au făcut corecţii ale intonaţiei şi nici ritmice. De asemenea, toate părţile au fost înregistrate cap-coadă, nu pe fragmente.

„Ne-am gândit să folosim înregistrările noastre şi dincolo de orele de curs. Aşa am venit cu ideea să facem un clip împreună. Fiecare student şi-a înregistrat acasă propria parte. Eu am adunat toate aceste înregistrări. Le-am mixat. Un alt student a făcut editarea părţii video. În cele din urmă, am reuşit să facem acest clip”, spune pentru „Adevărul” conf. univ. dr. Dan Spînu.

Tot acesta a adăugat că studenţii de la UNAGE pregătesc încă un clip pe care îl vor posta zilele următoare pe pagina de Facebook a FICS Jazz & Pop Orchestra, ansamblu format preponderent din studenţii specializării „Compoziţie jazz şi muzică uşoară” a Universităţii Naţionale de Arte "G. Enescu" - Iaşi.