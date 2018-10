VIDEO Cum arată Iaşiul blocat de autocarele cu pelerini din Voluntari: „Domnul Pandele a fost întotdeauna bun“

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei se aşteaptă în acest an la o participare record de pelerini la Hramul Sfintei Parascheva. Număr mare de credincioşi a fost înregistrat încă de joi dimineaţă, la scoaterea raclei. Peste 10.000 de pelerini veniţi din Voluntari, Bucureşti, au ajuns în prima zi de hram.

„Am venit pentru prima dată la Sfântă. Nu voiam să vin, dar nepoata mea a visat-o pe Sfântă cu o zi înainte şi am decis în ultima clipă să mă pornesc la drum. Nu am plătit nimic, doar cât stau la rând să mă închin. Domnul Pandele a fost întotdeauna bun. Suntem mulţi, vreo 150 de autocare. Am plecat din Bucureşti miercuri la ora 19.00 şi am ajuns în Iaşi după miezul nopţii. Am venit cu nepoata mea, Antonia. Mă voi ruga pentru copiii mei, pentru nepotul meu care studiază în Rusia“, a povestit Rodica Ion, o femeie de 65 de ani, venită cu grupul de peleniri din Voluntari.

Credincioşii duc la racla Sfintei buchete de flori şi busuioc. În orele de aşteptare trec pe la mesele cu suveniruri religioase, de unde iau icoane şi brăţări drept amintire. „Noi am plecat de la Siliştea, Snagov, de la ora 23.00, am ajuns în Iaşi la 4.20. Am stat de atunci până la rând până la 7.40. Ne rugăm pentru sănătate, pentru binele casei, pentru familie. Psihic credem că ne ajută să venim cât mai des. Am văzut realizările după ce am venit la Iaşi“, a povestit Vasilica Palea.



* Sursa VIDEO Leo Minescu

Un alt grup ajuns în Iaşi, în prima zi de pelerinaj a venit de la Bacău. Zeci de femei au coborât din autocarul aliniat pe Splai Bahlui, la ora 9.00: „Ne rugăm pentru familie, pentru prezent, pentru viitor, pentru ţară. Cred că o să stăm la rând până la noapte“. „Am venit de joi ca să prindem ziua în care ea este scoasă din catedrală. Sfânta se roagă pentru noi în orice clipă. N-am rugat-o să-mi dea ceva special, ci să-mi dea ce am nevoie. Nu foarte mult, puţin şi bun“, a spus una din credincioasele venite de la Bacău.

Potrivit oficialilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pentru că Hramul Sfintei Parascheva cade în weekend, foarte mulţi pelerini vor veni de vineri, iar credincioşii vor sta la rând peste 16 ore. În acest an, la Iaşi sunt aduse şi Moaştele Sfintei Ecaterina.