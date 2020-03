Vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România, diagnosticat cu Covid-19

Lucian Miron, unul dintre cei mai cunoscuşi medici oncologi din ţara noastră, a fost testat pentru noul tip de coronavirus zilele trecute.

Pe 11 martie, Miron – cadru medical la Institutul Regional de Oncologie şi soţia sa, Ingrid Miron – medic la Spitalul de Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, au venit la Iaşi, de la Paris.

În acel moment, niciunul dintre ei nu era obligat să se izoleze la domiciliu, Franţa nefiind una dintre zonele de risc. Totuşi, Lucian Miron a fost sfătuit de către reprezentanţii Institutul Regional de Oncologie să stea acasă, în izolare, în timp ce soţia sa a mers la muncă.

Ea a continuat să trateze copiii bolnavi de cancer.

Într-o declaraţie data cotidianului “Ziarul de Iaşi”, Ingrid Miron a precizat: „Eu mi-am reluat de luni treaba la Sf. Maria, purtând tot timpul masca cu filtru special FP 3 şi mănuşi. Înainte de a reveni am luat de două ori legătura cu directorii de la Sf. Maria care au respectat procedura şi au telefonat la Tel Verde unde li s-a spus că Franţa nu are risc. Din păcate, neavând niciunul absolut niciun simptom, suntem perfect fizic, am ales totuşi să ne testăm, deşi procedura de la momentul intrării în ţară nu prevedea asta”, a declarat Ingrid Miron.

În cursul zilei de marţi, 17 martie, este aşteptat şi rezultatul testului prelevat de la doctoriţa ieşeană.