Viaţa de „familie” în adăpostul de noapte al oamenilor străzii din Iaşi | FOTO

Gara Iaşi, Copou, zona Tudor Vladimirescu şi alte zone din Iaşi au fost „acasă”, zi şi noapte, indiferent de anotimp, pentru zeci de oameni din Iaşi. Fiecare are povestea lui, începuturile în viaţa aceasta de „om al străzii” nu sunt asemănătoare deloc. Unii spun că au fost păcăliţi în tinereţe, alţii că n-au avut noroc niciodată. Acum au, cu siguranţă, un lucru în comun: acelaşi acoperiş.

Deşi au existat şi refuzuri, oamenii fără adăpost din Iaşi au acceptat veseli baia şi patul cald oferite de autorităţi. Curaţi, testaţi şi îngrijiţi, oamenii fără adăpost din Iaşi stau cuminţi, fiecare la patul lui, la „Baia Publică” din Iaşi, adăpost de noapte pentru oamenii străzii. Numărul scade sau creşte de la o zi la alta, în funcţie de dorinţele beneficiarilor, unii vin, alţii pleacă.

„Reponsabili” pentru zâmbetele de pe feţele acestor oameni sunt zeci de voluntari din cadrul Serviciului Voluntar de Ambulanţă (SVA).

„Omul ajunge aici, e identificat. Se face o percheziţie, să nu aibă asupra lui obiecte contondente. Aceste aspecte sunt realizate de către colegii de la Poliţia Locală. Ulterior, este dus pentru a face baie şi pentru a scăpa de hainele cu care a venit de pe stradă. O dată pe săptămână se face testarea COVID, se face test PCR. Zilnic, de trei ori pe zi, primesc mâncare de la Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi”, spune Marius Graţian Benchea, director al Serviciului Voluntar de Ambulanţă.

Fiecare beneficiar cazat este testat pentru a preveni crearea unui focar de Covid-19 în interiorul Adăpostului Temporar de Noapte. Oamenii care sunt depistaţi pozitiv la testare sunt direcţionaţi către două containere special amenajate, în curtea Băii Centrale, pentru purtătorii virusului SARS-CoV-2. Oamenii cazaţi beneficiază de hrană şi îngrijiri medicale, dar şi de posibilitatea de recuperare şi integrare socială.

Fiecare cu tabieturile lui

În interiorul adăpostului domină liniştea. Fiecare beneficiar stă la patul său, singurul moment de gălăgie fiind acela în care se deschid uşile şi intră sau ies fumătorii. Sunt uşor de observat încă de când te apropii de clădirea „Băii Publice” din Iaşi. Stau, de obicei, în partea stângă a clădirii, purtând diverse discuţii. „Am 47 de ani şi stau pe străzi din 2010. Am avut apartament, l-am dat la alţii, m-au golănit. Am dat la cineva de încredere şi m-au făcut. Am fost la Socola până în urmă cu ani de zile. Ce să fac? Stau lângă Gară. Cel mai greu e când e frig afară. Am pareză la mâna stângă din 2004. A venit doamna Ella şi mi-a spus să vin aici”, spune Ionel Moruz.

Recunosc că, deşi vin din zone diferite ale oraşului, se ajută de când se ştiu. „Ne întrebăm: «Ai mâncat? Ia de aici de la mine.»”

Prietenul lui Ionel povesteşte că a muncit în străinătate „de toate” şi că-i place să stea pe stradă, iar la adăpost vine pentru prietenii lui. „Stau de 20 de ani pe stradă, la Gară. De ce stau? Pentru că-mi place. Am oamenii mei pe stradă”.

Toţi cei care au primit un acoperiş deasupra capului sunt mulţumiţi de condiţiile de la „Baia Publică”.

Ajutor pentru cei care salvează vieţi

În aceste seri geroase, echipajele mixte formate din Voluntari din cadrul Serviciului Voluntar de Ambulanţă si Poliţia Locală Iaşi au identificat şi relocat la Baia Publica zeci de persoane fără adăpost. Dintre acestea, majoritatea au avut nevoie de îngrijiri premedicale şi suport psihologic.

La adăpostul de noapte destinat oamenilor străzii din Iaşi se munceşte pe brânci până târziu. Energia şi dorinţa voluntarilor nu sunt însă suficiente în demersul acesta, este nevoie şi de resurse materiale.

„Echipajele noastre au nevoie, în primă fază, de materiale sanitare. Tot ce ţine de dezinfecţia şi bandajarea rănilor. Nu toată lumea se duce de aici la UPU, nu toţi vor să fie abordaţi de către un echipaj de la Ambulanţa de stat. Le este frică de aceste servicii, deoarece au impresia că toţi ajung la Institutul de Psihiatrie dacă apare o astfel de maşină. Colegii noştri, care au primit instructaj în acordarea primului ajutor până la sosirea ambulanţei, au capacitatea de a interveni în astfel de cazuri minore. Avem nevoie de combustibil. Pentru oamenii pe care îi ajutăm noi aici, avem nevoie de haine şi papuci. Avem nevoie de sprijinul comunităţii pentru a putea activa cât mai mult pe această linie”, spune Marius Graţian Benchea, director al Serviciului Voluntar de Ambulanţă.

De asemenea, reprezentanţii SVA fac apel la cei care vor să ajute în acest demers devenind chiar ei voluntari. Cei care doresc să dea o mână de ajutor pot afla mai multe detalii pe pagina de Facebook a Serviciului Voluntar de Ambulanţă.

FOTO Marius Graţian Benchea, director al Serviciului Voluntar de Ambulanţă Iaşi

