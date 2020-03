Viaţă de elev în starea de urgenţă: „Mi-e dor de colegi şi de atmosfera din clasă“

Mai multe licee din judeţul Iaşi organizează, pe toată perioada stării de urgenţă din România din cauza pandemiei de Covid-19, cursuri online. La câteva licee din judeţ, elevii stau în faţa calculatorului, cu microfonul şi camera pornite, la toate materiile. Însă, sunt şi licee la care doar câţiva profesori prefără să discute live, prin intermediul diferitelor platforme online, cu elevii.

Radu Ciobanu, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional Iaşi, mărturiseşte în discuţia cu reporterul „Adevărul„ că a participat până acum la trei astfel de cursuri online. „Am participat la engleză, informatică şi TIC, pe platforma Zoom. Am fost anunţaţi cu o săptămână înainte de oră şi dată. Ni s-a oferit un link. La informatică şi TIC a dat domnul profesor share screen, fiind uşor la aceste materii să facă asta. Iar la engleză am pornit camerele şi am citit temele pe care ni le dăduse în urmă cu ceva timp.”

Mulţi elevi spun că poate fi puţin amuzantă atmofera, iar dacă acasă la unul dintre elevi se întâmplă ceva ce nu ar trebui să audă profesorul, îşi poate închide foarte uşor microfonul.

Profesorul de Informatică al lui Radu Ciobanu, Gorea Claudiu Cristian, este atât profesor la Colegiul Naţional Iaşi, cât şi la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Organizarea cursurilor online corespunde cu orarul de la şcoală, spune profesorul Gorea Claudiu Cristian. Astfel, dacă profesorul are cinci ore pe săptămână la un anumit liceu, va organiza cinci astfel de cursuri online.





„Platforma Zoom are anumite limitări. De exemplu, putem sta doar 40 de minute. După acest interval de timp, se închide sesiunea. Le predau elevilor exact cum aş face-o şi în sala de clasă. Elevii pot interveni, pot întreba dacă nu înţeleg ceva. Tot ce arăt pe calculator se înregistrează, iar cei care nu au putut participa live la lecţie pot vedea exact ce am predat.”

Victor Popescu, elev în clasa a IX-a D a Colegiului Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, spune că „M-am simţit relaxat când s-a anunţat închiderea şcolilor şi am luat-o ca pe o vacanţă între semestre. Dar, pe zi ce trece, îmi dau seama că totul devine mai plictisitor. Simt nevoia de socializare. Îmi e dor de colegi şi de atmosfera din sala de clasă.”

Platformele online ţin locul sălilor de clasă





Elevii altor instituţii de învăţământ din judeţul Iaşi sunt deja familarizaţi cu aceste platforme online. Şcoala Varlaam Mitropolitul din Iaşi, cel puţin în cazul elevilor de liceu, desfăşoară cursurile prin intermediul serviciului Google Classroom.