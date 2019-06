Un lider sindical acuză că a fost ameninţat de ministrul Educaţiei. Andronescu: „Nu l-am ameninţat cu nimic“

Acesta spune că săptămâna trecută a fost contactat telefonic de către Andronescu şi ameninţat cu un proces. Ministrul l-ar fi acuzat pe liderul de sindicat că face presiuni asupra directorilor unităţilor de învăţământ din zonă, însă acesta consideră că reacţia ministrului a fost o replică la faptul că sindicatul a cerut achitarea drepturilor salariale câştigate în instanţă şi a dobânzilor judecătoreşti.

Discuţia a apărut după ce Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a alocat bani doar pentru o parte dintre dobânzile cuvenite cadrelor didactice stabilite de instanţele judecătoreşti, deşi OG 13 din 2011 reglementează faptul că MS trebuie să achite atât plata dobânzii penalizatoare (dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă), cât şi a celei remuneratorii (dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei obligaţiei) atunci când în hotărărea instanţei este precizată „plata dobânzii legale”, aşa cum se întâmplă în cazul celor mai multe cadre didactice din Iaşi.

„Este normal în România lui 2019 să fii sunat şi ameninţat? Asta pentru faptul că la Iaşi oamenii au primit mai puţin decât trebuiau să primească, deşi nu ştim încă cu cât, dar probabil, din ce ştim acum, cu 40% mai puţin decât aveau dreptul. Am fost ameninţat telefonic. S-a făcut referire la o aşa-zisă plângere penală îndreptată împotriva mea. Am întrebat-o de ce, iar aceasta mi-a spus că, chipurile, ar fi presiuni la adresa directorilor. Eu i-am zis că nu am stat de vorbă cu niciun director din judeţul Iaşi, noi nu am făcut nicio presiune”, a spus Laviniu Lăcustă, preşedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi.

De asemenea, liderul USLIP spune că ar mai fi deranjat reprezentanţii MS şi prin faptul că a solicitat acordarea directorilor a unui spor de 10% pentru suprasolicitare neuropsihică.

Reacţia ministrului Educaţiei

Contactată telefonic de „Adevărul”, Ecaetrina Andronescu a negat că l-ar fi ameninţat pe liderul de sindicat din Iaşi, susţinând că l-a sunat doar să-l informeze că Ministerul Educaţiei nu trebuie să plătească ambele dobânzi. Aceasta recunoaşte însă că ambele tipuri de dobânzi, atât cea remuneratorie, cât şi cea penalizatoare, sunt legale.

„Noi am avut bani în buget ca să plătim dobânzile cuvenite cadrelor didactice. Potrivit legii, există două tipuri de dobânzi, amândouă legale: dobânda remuneratorie şi dobânda penalizatoare. E o diferenţă de câteva procente în favoarea ultimei, adică este cu câteva procente mai mare. Potrivit legii, trebuie să plătim dobânda care derivă din horărârea judecătorească şi care se calculează pe baza unei metodologii pe care avea ME obligaţia să o facă şi pe care a realizat-o. Ca urmare, în hotărârile judecătoreşti fie scrie dobânda penalizatoare şi aceea se plăteşte, fie dobânda remuneratorie şi aceea se achită, fie dobânda legală, care le cuprinde pe ambele”, a explicat, într-o declaraţie pentru „Adevărul“ Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educaţiei Naţionale a spus că ME a scris în metodologie că fiecare consiliu de administraţie al şcolii, citind integral horărârea judecătorească, trebuie să discearnă dacă se plăteşte o dobândă sau cealaltă.

„Sindicatul din Iaşi a făcut presiuni asupra ISJ să le plătească pe amândouă, ceea ce nu este legal. I-am telefonat domnului Lăcustă şi i-am spus acelaşi lucru, dar n-am făcut presiuni. Nu l-am ameninţat cu nimic, nu ameninţ pe nimeni, doar i-am spus că nu putem să plătim fiecărui cadru didactic şi dobânda remuneratorie şi pe cea penalizatoare, ci doar una dintre ele”, a mai spus Andronescu.

