Trei spitale din Iaşi rămân fără stocuri de oxigen. Strigăt disperat al medicilor: „Mai avem stocuri pentru cinci ore”

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi rămâne fără stocuri de oxigen. Începând cu seara zilei de duminică, medicii vor nevoiţi să le administreze pacienţilor oxigen medical. O circulară emisă de autorităţi în urmă cu câteva zile permite folosirea oxigenului medical la pacienţi, însă managerul spitalului, doctorul Florin Roşu, nu este de acord în totalitate cu acest lucru.

„În momentul de faţă din nefericire, în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Iaşi mai avem stocuri de oxigen pentru cinci ore. Ulterior, vom fi nevoiţi să folosim oxigen tehnic, astfel încât pacienţii noştri să poată să beneficieze de acest tratament. Am semnalat aceste neajunsuri începând de azi dimineaţă, dorind să găsim o rezolvare. În continuare dorim ca pacienţii noştri să aibă parte de îngrijirile medicale corespunzătoare din toate punctele de vedere: din punct de vedere medical şi sigur, din punctul de vedere al siguranţei”, a declarat duminică, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, Florin Roşu.

Acesta a făcut un apel disperat către Raed Arafat, pentru că trei spitale din Iaşi vor rămâne fără oxigen.

„Neputând să îmi asum eventualele probleme survenite după folosirea acelui oxigen în tratamentul COVID-19, am luat legătura cu domnul colonel Grădinaru şi am încărcat camionul ISU cu opt paleţi de tuburi goale şi astăzi la ora 10, maşina era la Galaţi, de unde se putea întoarce cu 10 paleţi de oxigen. Am discutat cu doctorul Cepoi şi am trimis SMS doctorului Arafat să se intervină pentru a se întoarce maşina la Iaşi cu zece paleţi, având în vedere că şi spitalul de Pneumologie şi Spitalul „Sf. Spiridon” rămân fără O2”, a mai spus Roşu.

Florin Roşu susţine că în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie a fost învăţat să folosească doar oxigen medicinal. „Bănuiesc, nu pot să fiu sigur, că oxigenul tehnic este folosit pentru alte scopuri, cum ar fi sudura, sau ştiu eu ce alte modalităţi. Nu am de unde să ştiu. Încă o dată spun: am fost instruit în şcoala de medicină să folosesc oxigen medicinal”, a declarat medicul.

Raed Arafat spune că în aceste momente România caută soluţii interne şi externe pentru criza de oxigen din spitale.

„Există o criză pentru că sunt doar două firme mari care livrează oxigen în ţară şi una mai mică. Toate au avut probleme din cauza cererii mari. Încercăm să aducem butelii preumplute din afara României, dacă vom reuşi. În acelaşi timp căutăm soluţii interne: folosirea oxigenului care se folosea până acum cinci ani fără nicio problemă, de o concentraţie mai mică. În loc de 99%, are 93% şi s-a dat circulară la toţi să îl folosească, dacă sunt probleme cu oxigenul”, a declarat Raed Arafat.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a trimis pe 25 octombrie către Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, către Centrele Judeţene de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, către DSP Bucureşti, dar şi către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene o informare legată de uzul buteliilor de oxigen medical O93, în concentraţie de 90 – 96% ca soluţie viabilă care permite depăşirea deficitului tot mai acut de oxigen medicinal 099,5, cu o concentraţie de minimum 99,5%.

