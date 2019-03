Top 10 producţii cinematografice care au câştigat Oscarul la categoria film străin

1. Ida (Polonia, 2013). Film regizat de Pawel Pawlikowski





2. Amour (Austria, 2012). Film regizat de Michael Haneke





3. All about my mother (Spania, 1999), Film regizat de Pedro Almodóvar





4. 8½ (Italia, 1963). Film regizat de Federico Fellini





5. A separation (Iran, 2011). Film regizat de Asghar Farhadi





6. La Strada (Italia, 1954). Film regizat de Federico Fellini





7. Rashomon (Japonia, 1950). Film regizat de Akira Kurosawa





8. Bicycle Thieves (Italia, 1948). Film regizat de Vittorio de Sica





9. The Lives of Others (Germania, 2006). Film regizat de Florian Henckel von Donnersmarck





10. Cinema Paradiso (Italia, 1998). Film regizat de Giuseppe Tornatore





