Test de cultură generală din domeniul ştiinţei. În ce ţară s-a născut Marie Curie?

1. Care este al doilea element din tabelul lui Mendeleev?

a) Heliu

b) Hidrogen

c) Litiu



2. În ce ţară s-a născut Marie Curie?

a) Franţa

b) Polonia

c) Anglia



3. Cine a câştigat pentru prima dată Premiul Nobel pentru Fizică?

a) Wilhelm Conrad Röntgen

b) Albert Abraham Michelson

c) Wilhelm Wien



4. Cine a descoperit radioactivitatea?

a) Alfred Nobel

b) Pierre Curie

c) Henri Becquerel



5. Cine este întemeietorul teoriei Big Bang?

a) Georges Lemaître

b) Galileo Galilei

c) Emmy Noether



6. Cine a inventat termometrul cu mercur?

a) Gabriel Fahrenheit

b) Joseph Black

c) Antoine Lavoisier



7. Ce naţionalitatea avea inventatorul paratrăsnetului?

a) Francez

b) Englez

c) American



8. Cine a inventat barometrul?

a) Giordano Bruno

b) James Watt

c) Evanghelista Torricelli



9. Care dintre următoarele elemente sunt radioactive?

a) Dubniu

b) Rubidiu

c) Cesiu



10. Unde s-a născut Arhimede?

a) Atena

b) Siracusa

c) Corint



Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – b, 3 – a, 4 – c, 5 – a, 6 – a, 7 – c, 8 – c, 9 – a, 10 – b.