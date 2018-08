Test de cultură generală despre muzicieni. Cine compus melodia de la începutul emisiunii Teleenciclopedia

1. Cum îl cheam pe solistul trupei Metallica?

a) James Hatfield

b) Axl Rose

c) Bruce Dickinson



2. Cu ce melodie a câştigat Eurovision trupa ABBA?

a) Gimme, Gimme, Gimme

b) Waterloo

c) The winner takes it all



3. În ce ţară s-au născut membrii trupei Bee Gees?

a) Anglia

b) SUA

c) Australia



4. La ce vârstă a murit Michael Jackson?

a) 50

b) 44

c) 58



5. Din ce ţară provine trupa Rammstein?

a) Suedia

b) Germania

c) Finlanda



6. Din coloana sonoră a cărui film a făcut parte o melodie a naistului român Gheorghe Zamfir?

a) Pulp Fiction

b) Jackie Brown

c) Kill Bill



7. Cine a compus muzica serialului de televiziune Game of Thrones?

a) James Horner

b) Hans Zimmer

c) Ramid Djawadi



8. Ce artist a făcut celebră melodia „Non, je ne regrette rien”?

a) Yves Montand

b) Charles Aznavour

c) Edith Piaf



9. Cine a compus celebra melodie folosită la începutul emisiunii Teleenciclopedia?

a) Charlie Chaplin

b) Nicolae Kirculescu

c) Ciprian Porumbescu



10. Cine a compus melodia „Ani de liceu”?

a) Florin Bogardo

b) Nicolae Corjos

c) Stela Enache



Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – b, 3 – a, 4 – a, 5 – b, 6 – c, 7 – c, 8 – c, 9 – b, 10 – a.