Test de cultură generală despre istoria României. Cine este considerat editorul şi tipograful primelor scrieri româneşti

1. Din ce ordin a făcut parte Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Ţepes?

a) Ordinul Cavalerilor Teutoni

b) Francmasonerie

c) Ordinul Dragonului





2. Ce domnitor român a fost ucis de turc, la Constantinopole, alături de fiii săi?



a) Dimitrie Cantemir

b) Vasile Lupu

c) Constantin Brâncoveanu





3. Care dintre următorii domnitori români a avut un grad de rudenie cu regele maghiar Matei Corvin?





a) Vlad Ţepeş

b) Radu cel Frumos

c) Iancu de Hunedoara





4. În ce oraş se afla cartierul Fanar, locul de provinienţă a mai multor domnitori din Moldova şi ţara Românească din secolele XVIII şi XIX?





a) Atena

b) Sofia

c) Constantinopul





5. Cum se numea generalul care l-a ucis pe Mihai Viteazu?





a) Bathory

b) Basta

c) Rackozy





6. Unde s-a semnat tratatul din 1812 prin care Basarabia a ajuns în posesia imperiului rus?





a) Passarowitz

b) Constantinopol

c) Bucureşti





7. Fiul cărui domnitor a fost Petru Rareş?





a) Ştefan cel Mare

b) Alexandru cel Bun

c) Petru Aron





8. Cine a întemeiat Mânăstirea de la Horezu?





a) Matei Basarab

b) Mircea cel Bătrân

c) Constantin Brâncoveanu.





9. Cine este considerat editorul şi tipograful primelor scrieri româneşti?





a) diaconul Coresi

b) Ioan Micu Klein

c) Grigore Ureche





10. Ce imperiu a anexat Bucovina, în secolul XVIII?





a) otoman

b) habsburgic

c) rus





Răspunsuri corecte: 1 – c, 2 – c, 3 – c, 4 – c, 5 – b, 6 – c, 7 – a, 8 – c, 9 – a, 10 – b.