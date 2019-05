Test de cultură generală despe războiul rece. Către ce oraş se îndrepta cursa KAL 007 când a fost doborâtă de sovietici

1. În ce an a fost semnat Tratatul de la Varşovia?

a) 1949

b) 1955

c) 1965



2. În ce ţară au plasat comuniştii rachete cu raza medie de acţiune, în 1962?

a) Guatemala

b) Mexic

c) Cuba



3. În ce an a început Războiul din Vietnam?

a) 1965

b) 1959

c) 1970



4. Cine era preşedintele al Consiliului de miniştri al URSS când s-a încheiat Războiul din Coreea?

a) Nikita Hruşciov

b) Ghiorghi Malenkov

c) Leonid Brejnev



5. Către ce oraş se îndrepta cursa KAL 007 când a fost doborâtă de sovietici?

a) Londra

b) Kiev

c) Seul



6. Cine era preşedintele în Coreea de Nord în timpul izbucnirii războiului cu Coreea de Sud?

a) Kim Ir Sen

b) Kim Yon-nam

c) Kim Jong-un



7. Ce instituţie a condus Yuri Andropov

a) NKVD

b) KGB

c) Ministerul de Externe al URSS



8. În ce an a devenit secretar general al URSS Mihail Gorbaciov?

a) 1982

b) 1985

c) 1988



9. În ce an s-a reunificat Germania?

a) 1989

b) 1990

c) 1991



10. În ce ţară a avut loc revoluţia de catifea?

a) Polonia

b) Ungaria

c) Cehoslovacia

Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – c, 3 – b, 4 – b, 5 – c, 6 – a, 7 – b, 8 – b, 9 – b, 10 – c.

