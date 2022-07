Teatrul Luceafărul din Iaşi va juca în prestigiosul Edinburgh Fringe Festival. Instituţia de cultură din Iaşi va juca „Staţia clovnilor”, spectacolul nonverbal realizat de Ana Crăciun Lambru, pe 6 august, două reprezentaţii, 8, 10 şi 11 august în Festival Fringe, la The Large Hall, St Columba’s by the Castle, în imediata vecinătate a punctului central al Festivalului, Castelul Medieval.





Prezenţa în Scoţia a artiştilor ieşeni este sprijinită de Consulatul General al României din Edinburgh şi de Nite Events.