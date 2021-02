Tânărul artist care desenează poveşti pe pielea oamenilor FOTO

Încă de când era mic, David Curea (23 de ani) a făcut cunoştinţă cu fascinanta lume a artelor, fiind pasionat în special de muzică şi desen. Şi-a propus să descopere mai multe şi să-şi perfecţioneze tehnicile, aşa că a urmat Liceul Naţional de Artă „Octav Băncilă“ din Iaşi şi a absolvit Facultatea de Arte din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu“ din Iaşi, unde s-a specializat în desen mural pe suprafeţe foarte mari.

„Eu am fost şi încă sunt pasionat de muzică, dar am fost nevoit să aleg între desen şi muzică. Când am intrat în clasa a IX-a la desen încă mai cântam – mergem la Palatul Copiilor, unde făceam lecţii de chitară. Eram între muzică şi desen, iar când am început să tatuez mi-am dat seama că asta vreau să fac“, explică David Curea.

Primul contact cu arta tatuajelor l-a avut în clasa a IX-a şi a fost dragoste la prima vedere.

„În liceu, am avut un coleg care era tatuat şi mi-am dorit şi eu să-mi fac tatuaje. L-am întrebat unde şi le-a făcut, dar nu a vrut să-mi spună. Atunci m-am gândit că dacă tot ştiu să desenez, ce-ar fi să încerc să mă tatuez singur“, povesteşte tânărul.

La început, David a avut la dispoziţie doar un motoraş, un pix mecanic şi o coardă de chitară. A luat aceste trei elemente, s-a folosit de imaginaţie şi de talentul său la desen, şi-a transformat propria piele

într-o „pânză vie“ şi a realizat primul său tatuaj: iniţiala tatălui. „Am făcut un aparat improvizat dintr-un

motoraş, un pix mecanic şi o coardă de chitară – adică un mecanism foarte simplu. Iniţiala tatălui meu a fost primul meu tatuaj.“

Tânărul tatuator şi-a luat pasiunea în serios şi, cu multă muncă şi disciplină, a reuşit să se perfecţioneze. Totuşi, recunoaşte că au fost şi momente în care s-a gândit serios să abandoneze acest drum.

„Am avut şi momente mai dificile, în care am vrut să mă las de tot. Când am început facultatea, am avut nişte clienţi mai dificili, mai nepotriviţi, unii nici nu m-au plătit. Lucrurile astea m-au afectat. În plus, nu puteam să tatuez la mine acasă şi eram nevoit să mă duc acasă la fiecare persoană, cu trusa după mine – era şi un risc foarte mare. Iar când am început facultatea, am hotărât să mă ocup mai mult de studiu şi să păstrez tatuatul ca pe un hobby.“

În 2017, însă, un anunţ avea să-l facă să se răzgândească şi să revină la desenul pe piele: „Am văzut un anunţ pe Net – se căuta un tatuator cu sau fără experienţă. Mi-am zis că nu am nimic de pierdut şi am aplicat. Am fost foarte fericit după ce am dat proba, eram fericit că am tatuat într-un salon adevărat, îmi văzusem visul împlinit cumva. Din 2017 şi până acum ăsta a rămas job-ul meu. Am luat totul mult mai în serios. Am început să aprofundez treaba asta cu tatuajele“.

FOTO David Curea

Tatuatorul, un fel de doctor