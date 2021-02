Sufletele abandonate din Iaşi se întâlnesc la Căsuţa Pisicească. „Reginele” cu blană îşi caută stăpâni  FOTO

Căsuţa Pisicească este singurul adăpost de pisici din Iaşi. A luat naştere la iniţiativa Adinei şi Geaninei, două iubitoare de pisici. În prezent, trei persoane se ocupă, în mod voluntar, de „Căsuţa Pisicească”. În fiecare zi încearcă să le ofere un cămin celor peste 100 de suflete care depind de ele.

Adina şi Geanina s-au cunoscut pe grupurile dedicate iubitorilor de pisici. Ambele salvau pisici şi s-au gândit să facă un loc special dedicat acestor animale.

Padocul are două locaţii, una de vară şi alta de iarnă. Cea de vară este la margine satului Ciurbeşti, din comuna ieşeană Miroslava. Acolo, pe timpul zilei „reginele” cu blană se plimbă pe câmp, se joacă, se urcă în copaci, iar seara, când sunt chemate, se adună toate în adăpost.

Acum, pe timp de iarnă, când până şi animalele blănoase au nevoie de mai multă căldură, pisicile sunt ăn grijite la locaţia din Bucium, jud. Iaşi.

„Acolo sunt două camere. Într-o cameră stau pisicile adulte, iar în altă cameră stau pisicile paralizate. Mai avem şi o încăpere mai mare, noi îi spune foişor, acolo stau pisicile adoptabile. Am făcut foişorul cu ajutorul strângerii de fonduri de pe Facebook”, spune Ştefana Biana Nazare, iubitoare de pisici.

Aproximativ 110 pisici sunt în grija iubitoarelor de animale de la Căsuţa Pisicească. Dintre acestea, 50-60 sunt pentru adopţie.

„Nu suntem asociaţie, nu obţine bani din străinătate de niciun fel. Toată mâncarea şi toate cheltuielile aferente întreţinerii pisicilor şi căţeilor privin de la cele maxim 30-40 de persoane care susţin lunar activitatea noastră, de aceea deseori ajungem să «cerşim» mâncare pentru pisici”, spun reprezentanţii padocului.

Pentru ca cele 110 pisici să aibă parte de o îngrijire cât mai bună, cele trei iubitoare de animale îşi dedică ore impotante din timpul lor liber. Astfel, se împart între locurile de muncă care le ocupă 7-8 ore pe zi şi activitatea de la Căsuţă.

„Fiecare dintre noi lucrează full-time. Zilnic, la Căsuţă, este nevoie de 2-3 ore. Sâmbăta stăm cam 6 ore cu pisicile, iar duminica stăm de pe la 8.00 până la 12.00. Necesită timp. Dacă e nevoie, luăm şi acasă pisici. Dacă este o pisică care are nevoie de îngrijire specială. De exemplu, deplasările la veterinar sau transportul pisicilor spre adoptatori durează”, spune Ştefana Bianca Nazare, iubitoare de pisici.

Potrivit acestora, pisicile sunt ale tuturor şi ale nimănui, adică provin din abandon, de pe străzi, de la tomberoane.

„Avem chiar şi pisici care au fost părăsite de stăpâni după 10 ani de stat în casă. În limita spaţiului şi a posibilităţilor financiare, încercăm să ajutăm cât şi cum putem. Unele pisici au trecut prin situaţii foarte grele, altele au făcut foame pe străzi. Când au ajuns la noi, aceste episoade urât s-au terminat”.

De exemplu, pisica Renatte a fost găsită la tomberon, la începutul acestui an, mai mult moartă decât vie. Era slabă şi plină de râie. „A fost pusă pe picioare, însă de când am preluat-o am sesizat că ceva nu e în regulă cu respiraţia ei. Am dus-o la Centrul de Imaginistică şi am aflat că suferă de astm. De asemenea, are şi probleme cu glanda tiroidă sau posibil o boală metabolică.

Nu ştim dacă cineva îşi va asuma să o adopte, însă, cine va decide asta nu va regreta. Este o pisică minunată, căreia i se citeşte pe chip suferinţa prin care a trecut şi încă trece. În urma problemelor de sănătate pe care le-am descoperit, ne este clar că a fost abandonată la gunoi”, scriu iubitorii de pisici de la Căsuţa Pisicească.