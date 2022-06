Studenta din România care a luat argint la Olimpiada Internaţională de Matematică SEEMOUS

Studentă în anul al II-lea la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Ioana-Roxana Băcălie a fost pasionată de matematică încă din clasele primare.

Tânăra povesteşte că şi-a dat seama devreme că această pasiune se poate transforma în perfomanţă, astfel că a început să participe la importante competiţii naţionale şi internaţionale, de unde a venit de fiecare dată cu distincţii valoroase.

A fost elevă a Colegiului Naţional din Iaşi din clasa a V-a până în clasa a XII-a, apoi a decis să aplice la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorge Asachi” din Iaşi.

„M-am decis în clasa a XII-a că vreau să merg la această facultate, dar ştiam de dinainte că aş dori să urmez ceva în zona informaticii, a programării, pentru că am vrut să îmi aplic pasiunea la matematică, dar să fie combinată cu o parte mai practică. Aşa am decis să locul meu ar fi la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, însă, am avut de ales dacă să plec la Bucureşti sau să rămân la Iaşi. Am vrut iniţial să mă desprind puţin de casă, dar până la urmă cred că am luat cea mai bună decizie pentru mine şi am rămas la Iaşi”, explică studenta Ioana-Roxana Băcălie.

Grad de dificultate ridicat şi rezultate remarcabile

În clasa a XI-a a participat la un concurs internaţional de matematică, acolo unde a interacţionat prima dată cu acesta. Conf.dr. Marcel Roman a remarcat de atunci faptul că tânăra este un talent la matematică. Studenta a participat şi la SEEMOUS 2021, alături de colegii ei, şi spune că subiectele de anul acesta au avut un grad de dificiultate mai ridicat, lucru susţinut şi de profesorii coordonatori. Concurenţii au avut de rezolvat, în decurs de cinci ore, patru probleme, respectiv, două de algebră şi două de analiză matematică. „Subiectele au avut un grad de dificultate mult mai mare şi cu toate acestea elevii noştri au venit cu rezultate remarcabile, fapt care nu poate decât să ne bucure. Cei cinci elevi care au venit cu medalii au demonstrat că munca şi dedicarea duc la perfomanţe uimitoare. Ei sunt studenţi, au multe alte activităţi care îi pot atrage şi distrage de la matematică, dar cu toate acestea ei vin şi lucrează cu pasiune”, a afirmat conf. dr. Marcel Roman, preşedintele Departamentul de Matematică şi Informatică de la TUIASI.

Olimpiada Internaţională de Matematică SEEMOUS 2022, aflată la cea de-a XVI-a ediţie s-a derulat în perioada 27 mai – 1 iunie 2022, iar cei cinci studenţi câştigători din delegaţia universităţii sunt de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Astfel, Ioana Roxana Băcălie a luat medalia de argint, iar Andrei Iosif Iojă, Maria-Gabriela Fodor, Cosmin-Ştefan Curuliuc şi Daniel Radu au luat cu toţii medalii de bronz.

Vă recomandăm să citiţi şi: