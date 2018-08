Starea pilotului rănit în accidentul aviatic de la Suceava este foarte gravă. Medicii de la Iaşi sunt rezervaţi

La aproape 24 de ore de la accidentul aviatic de la Suceava, medicii ieşeni sunt rezervaţi cu privire la starea pilotului Sorin Bochiş. „Pacientul este într-o stare gravă, iar evoluţia este staţionară“, a declarat dr. Florin Grămadă, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie Iaşi. Totodată, dr. Tudor Ciuhodaru, unul din cei care monitorizează starea pacientului a afirmat că pronosticul este unul extrem de rezervat şi că pacientul are şanse mici de supravieţuire.



Pilotul a fost luat sâmbătă cu elicopterul SMURD de la Suceava şi transporatat la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi. „Pacientul este în comă. Are politraumatism craniocerebral deschis, contuzie toraco abdominal, fractură gambă. Este întubat, ventilat mecanic”, a declarat Diana Cimpoeşu, coordonator SMURD Iaşi, în cursul intervenţiei.



Un accident aviatic deosebit de grav a avut loc sâmbătă, 4 august, în localitatea suceveană Frătăuţii Vechi, cu puţin timp înaintea de începerea unui miting aviatic. Două avioane de acrobaţie Skeen Skybolt, care făceau parte din echipa Skybolt of Romania s-au ciocnit în aer, în timpul unor exerciţii. Timişoreanul Sorin Bochiş (53 de ani) făcea echipă de acronaţie aeriană cu un pilot din Bucureşti, Cornel Marinescu, care a achiziţionat şi el un avion de acelaş timp. Marinescu, în vârstă de 60 de ani, a murit în urma accidentului.