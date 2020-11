Spitalul de Neurochirurgie de la Iaşi, recunoscut la nivel internaţional. „Pacienţii renunţă la clinici renumite din străinătate pentru a fi trataţi la noi”

Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi este unul dintre cele mai căutate centre de profil din ţară şi din străinătate. Dotările de ultimă generaţie şi profesionalismul echipei medicale au contribuit la crearea unui sistem medical eficient, spun specialiştii.

Peste 2000 de pacienţi din 32 de judeţe ale României, dar şi din străinătate au fost trataţi în Spitalul de Neurochirgie Iaşi, doar în anul 2020.

„În acest an, ne-am asumăm orice risc pentru a salva viaţa bolnavilor. Am avut perioade în care, zece la sută din pacienţii au fost depistaţi pozitiv cu virusul COVID-19. Suntem în momentul de faţă în plan de a finaliza şi instala un Laborator de Radiochirurgie Stereotactică de tip Gamma Knife care va schimba radical modul de percepţie, de tratament al pacienţilor cu afecţiuni neurochirurgicale. În tot acest timp partener, dar şi susţinător al Spitalului de Neurochirurgie Iaşi a fost în permanenţă Consiliul Judeţean. Împreună am reuşit să pune Iaşul pe harta medicală a României, dar şi a Europei. Din adâncul inimii vreau să îmi exprim recunoştinţa faţă de echipa mea. Avem medici de elită, dedicaţi, care au avut ca obiectiv principal pacientul. Iar astăzi, medicii noştri sunt căutaţi de bolnavi din întreaga ţară”, a precizat Doctor în Neurochirurgie, Şef Lucrări, dr. Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi.

Medicii din Spitalul de Neurochirurgie Iaşi au ajuns un reper pentru întreaga ţară, în unitatea medicală ieşeană fiind tratate cele mai grave cazuri din România.

„Am traversat un an atipic din punct de vedere medical, confruntându-ne cu o situaţie epidemiologică cu risc major de îmbolnăvire – infectarea cu virusul COVID-19. În anul 2020 în Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi au fost internaţi până acum aproximativ 5200 de pacienţi. Aproape jumătate dintre aceştia sunt bolnavi din oraşele mari ale ţării, dar şi din străinătate. Spitalul de Neurochirurgie Iaşi a ajuns să trateze cele mai grave cazuri medicale. Am avut peste 2000 de pacienţi veniţi atât din străinătate, dar şi din judeţele mari ale ţării care s-au prezentat în unitatea noastră medicală cu tumori grave, malformaţii arterio-venoase cerebrale, malformaţii arterio cerebrale deosebit de grave, dar şi fracturi complicate de coloană”, a mai spus managerul.

La Iaşi au fost tratate peste zece cazuri grave din străinătate, din ţări precum Iordania, Italia, Spania, Republica Moldova sau Ucraina