Situaţie paradoxală la un centru de vaccinare din Iaşi. Zile în şir fără pacienţi, deşi la alţii e coadă

Bate vântul la un centru de vaccinare din apropierea Iaşului. Deşi incidenţa în comuna Ciurea din ultimele 14 zile este de 2,47, locuitorii nu se înghesuie să se imunizeze.

Tinerii sunt în continuare reticenţi, mai ales în ceea ce priveşte tipul de vaccin folosit aici (Astra Zeneca), iar vârstnicii nu au acces deocamdată la acest tip de vaccin.

”Am deschis centrul pe 15 februarie. În luna februarie am vaccinat 218 persoane. În prima zi s-au înscris 40 de persoane după aceea, numărul lor a scăzut treptat de la o zi la alta. Am avut şi zile în care nu am vaccinat deloc. În momentul de faţă avem solicitări din categoria 18-55 de ani, dar ei nu se încadrează în etapa a doua. Adică nu sunt cu boli cronice sau nu lucrează în domenii esenţiale. La fel, avem solicitări de la pacienţi de peste 55 de ani care au boli cronice dar nu se încadrează pentru acest vaccin”, a declarat Monica Georgescu, coordonatorul centrului de vaccinare.

Primarul comunei spune că totul este pregătit, dar că aşteaptă ca centrul să fie mai mult mediatizat, pentru ca şi ieşenii din alte comune sau din municipiu să se programeze la Ciurea.

„Iniţial am fost desemnaţi să organizăm patru fluxuri de vaccinare. În acest moment funcţionează doar unul. Personalul pe care ni l-am selecţionat are acoperire pentru cel puţin încă un flux sau două de vaccinare. Avem 20 de asistenţi medicali pe care i-am angajat conform legislaţiei în vigoare, 12 medici de familie şi nu doar. Am făcut un apel şi în cadrul unei adunări pe care am avut-o în cadrul grupului de acţiune locală, unde m-am întâlnit cu 12 primari din judeţul Iaşi. Le-am transmis rugămintea de a mediatiza acest centru de vaccinare de la Ciurea”, a spus primarul comunei, Cătălin Lupu.

Sunt şi ieşeni care se programează la Ciurea, deşi locuiesc în municipiul Iaşi. Ei spun că sunt mulţumiţi că s-au programat sau au fost programaţi aici, pentru că este mai liber, dar şi pentru că au încredere în tipul de vaccin administrat.