Situaţie incendiară la Opera Naţională din Iaşi. Zeci de copii şi părinţi au protestat pe scările instituţiei

Mai multe persoane s-au adunat, luni, 3 februarie, pe treptele Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, acolo unde are sediul şi Opera Naţională Română din Iaşi, pentru a protesta.

Reacţia de protest a venit după ce Raluca Zaharia, care de opt ani este coordonatorul corului „Juniorii Operei", a anunţat, printr-o postare pe pagina sa de socializare, că şi-a pierdut postul de dirijor de cor, conducerea instituţiei oferindu-i în schimb să rămână în instituţie ca sufleur.

Motivul invocat de către managerul Operei pentru desfiinţarea postului este acela că Opera din Iaşi era singura instituţie din ţară care avea două posturi de director de cor pline, fără ca activitatea de la corul juniorilor să fie suficient de amplă, având doar câteva evenimente pe an. Pe de altă parte, Raluca Zaharia susţine că Opera ieşeană are până la opt evenimente pe săptămână, iar peste 50% dintre copiii pregătiţi de ea participă la aceste evenimente.

„Din punctul meu de vedere nu s-a întâmplat nimic, dar conducerea a vrut să schimbe organigrama. Deşi am câştigat acest post prin concurs şi mi-am demonstrat abilităţile, dumneaei a considerat că trebuie schimbată organigrama. Am primit o notificare că există un post vacant, acela de sufleor, unde din punct de vedere profesional mă încadrez, şi să rămân la corul de copii pe un contract de colaborare cu drepturi de autor. Mi se pare o nedreptate, de ce să îmi desfăşor această activitate fără carte de muncă, având în vedere că am luat 100 de puncte la concurs, am dat concurs pe ambele coruri – şi de copii şi cel mare. În fişa postului scrie foarte clar că trebuie să mă ocup de pregătirea copiilor care joacă în spectacolele instituţiei, plus de corul mare, la cererea instituţiei, lucru care s-a întâmplat. Atunci când colegul meu a trebuit să lipsească din ţară, eu l-am înlocuit fără nicio problemă”, a spus Raluca Zaharia.

Beatrice Rancea, managerul ONRI, nu a ieşit luni, 3 februarie, în faţa instituţiei pentru a explica situaţia, însă, contactată de reportertul „Adevărul”, a spus că este vorba despre o confuzie. „Postul de dirijor cor, unde doamna Raluca Zaharia nu este angajată, se referă la corul mare. Contractul pentru corul de juniori, cel legal şi pe care l-a avut până în 2016 şi i-am explicat că este legal să îl aibă în continuare, este de colaborare. Corul de copii are o activitate ocazională. Nu este legal ca noi să plătim un dirijor de cor, neavând în organigramă acest compartiment – cor copii. Opera le oferă copiilor posibilitatea de a se antrena, le oferim costume şi altele, fără a le percepe o taxă. Nu putem să plătim un dirijor de cor pentru 5-6 evenimente pe an. Nu există postul de dirijor cor copii în statul de funcţii, pentru că este o activitate ocazională. Corul de copii cântă săptămâna viitoare şi probabil va mai intra peste două, trei luni. Nu putem să plătim un om în aceste trei luni, când acest cor de copii nu intră în spectacole şi nu au de ce să vină la repetiţii. Doamna (Raluca Zaharia n.r.) refuză să vină să semneze acest contract de colaborare cu corul de copii. Am chemat-o de nenumărate ori la instituţie, nu răspunde la telefon. Dacă vrea să îşi continue activitatea, noi o aşteptăm”, a declarat Beatrice Rancea.

„Ce vor face aceşti copii?”

În timp ce Raluca Zaharia şi Beatrice Rancea fac declaraţii contradicorii, copiii din corul „Juniorii Operei”, dar şi părinţii acestora îşi fac griji că acest cor ar putea fi desfiinţat.

„Îngrijorarea mea, şi protestul nostru, este din cauza a ceea ce se poate întâmpla pe viitor. Ce vor face aceşti copii? Raluca şi Victor Zaharia sunt nişte oameni de mare valoare, oricând pot să plece la Cluj, la Braşov sau în altă ţară şi să facă acolo un cor de copii. Şi atunci ce se întâmplă cu Iaşul, ce facem noi cu copiii noştri, unde îi mai ducem, spre ce alte activităţi de muzică cultă? Unde şi ce vom face noi în continuare? Nu cred că soluţia propusă de manager, să avem alt dirijor, va avea şanse de reuşită datorită factorului uman. Aici cred că este o problemă majoră. Performanţa acestui cor cred că este dată de implicarea Ralucăi într-o proporţie foarte mare", a spus Ionuţ Tănase, tatăl unuia dintre membrii corului „Juniorii Operei".

Managerul Operei Naţionale Române Iaşi, Beatrice Rancea, a declarat că nu va fi desfiinţat corul de copii.

La protest au fost prezenţi şi alţi angajaţi ai Operei Naţionale Române, printre ei fiind şi prim solistul de balet Vlad Mărculescu. Potrivit acestuia, la ONRI sunt şi alte probleme.

„Pe lângă Raluca Zaharia care a fost dată afară cu câteva zile în urmă, a fost şi un un coleg al meu, Mălin (Galan -n.r). S-a accident zilele trecute şi din cauză că nu sunt fonduri deodată nu-l mai angajează. Îmi este foarte bun prieten. Mergem la birou să ne certăm cu ei, dar ni se spune 'dumneavoastră mai aveţi contract de colaborare doar trei luni. Sigur vreţi să vă certaţi pentru colegul dumneavoastră?' Eu, ca prim solist, făceam ansamblu nu în prima linie, ci în a doua. (...) Cu o oră înainte de spectacol se face o schimbare, nu mă anunţă, nu îmi spune nimeni nimic, aflu de la colegi în vestiare că s-a făcut schimbare în spectacol, adică sunt în prima linie. Sunt foarte mulţi solişti, solişti de mare talie care nu cântă doar la noi la Operă, ci şi în ţară şi străinătate, şi stau de 7 ani şi plâng acasă, sunt depresivi, se îmbolnăvesc de inimă, de cap. Sunt şi oameni care nu au voie să intre la Operă. Soluţia e clară. Cineva trebuie să se schimbe. Cineva cu coloană vertebrală trebuie să vină să ne conducă", a declarat presei Vlad Mărculescu, prim solistul de balet al Operei Naţionale Române Iaşi.