Sinceritatea unui şofer prins beat de Poliţie, la ieşirea din club: „Am fost prost. Vă rog să mă scuzaţi”

Lucian Hincu a comis fapta pe 26 februarie 2017, în jurul orei 4.00, atunci când a fost a petrecut într-un club din Copou şi, ulterior, s-a urcat la volan pentru a duce maşina într-o parcare.





Pentru că maşina pe care o conducea nu mergea drept, un echipat de Poliţie care a observat-o a plecat după Hincu. Maşina acestuia a fost oprită în dreptul cantinei Facultăţii de Agronomie din Iaşi, unde poliţiştii l-au luat la întrebări pe tânăr. Acesta a recunoscut din prima că a băut şi a suflat în etilotest.





Alcoolemia rezultată a fost de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, în sânge, alcoolemia a ieşite de peste 2 la mie. Întrebat de poliţişti de ce s-a urcat băut la volan, individul a recunoscut.





La dosar e depusă următoarea stenogramă a discuţiei dintre poliţişti şi Hincu.





- Păi de ce conduceai mă, dacă eşti băut?

- Am fost prost

- Da poate să îţi iasă în faţă cineva

- Am fost. Am oprit în faţă aici. Ştiu că am fost prost. Vă rog să mă scuzaţi.