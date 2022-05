Sfintele ruine ale Bisericii lui Cujbă din Poiana cu Cetate. Tânărul preot care şi-a asumat o misiune cât un canon

Aproape de Iaşi, în satul Poiana cu Cetate, ruinele unei biserici construite în 1609 încântă şi întristează deopotrivă. Fără acoperiş, fără clopote, cu odoarele risipite cine ştie unde, fără cineva care să-i poarte de grijă aici, pe Pământ... aşa îşi numără zilele de aproape 150 de ani.

A trecut prin cutremure, războaie, molime, abandon, dar a rămas „în picioare”, aşteptând un miracol. Iar miracolul e pe cale să se întâmple acum, după 400 de ani.

Un tânăr preot şi-a asumat o misiune cât un canon să îi redea strălucirea de acum patru secole.

A fost un strigăt pe care preotul Dănuţ Lazăr, un tânăr de doar 29 de ani, l-a auzit din prima clipa în care a păşit în ruinele a ceea ce a fost cândva Biserica boierului Cujbă.

„Biserica aceasta am descoperit-o atunci când am venit pentru prima oară în acest sat. Era în 2019. M-a impresionat foarte mult şi am zis că trebuie să fie refăcută. M-a uimit foarte mult arhitectura ei. Aceste coloane pe care le are. Şi, într-un fel, am deplâns situaţia în care se află. Nu se găsea nicăieri această biserică, ca proprietate. Şi a fost un pic de alergătură. A trebuit să merg la Arhivele Naţionale, la Arhiva Mitropoliei. Am căutat foarte mult până am găsit. Şi, apoi, cu bunăvoinţa Consiliului Local am reuşit să facem actele”, spune pr. Dănuţ Lazăr, Parohia Poiana cu Cetate.

Astfel, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice Iaşi tocmai a avizat documentaţia privind lucrările de intervenţie. Sursa financiară pentru restaurare e încă o necunoscută, dar cei care au deplâns soarta monumentului au ocazia să aducă lumina în Biserica lui Cujbă.

„A existat ideea, de exemplu, în Comisie, la început, să se facă doar conservare. Conservarea aceasta n-ar fi plătit-o nimeni. N-am fi avut decât un obiect conservat, fără a fi utilizat de către comunitate. Dificultatea a fost aici alegerea modalităţii de restaurare, astfel încât să fie păstrate acele elemente arhitecturale care o definesc şi care o deosebesc de alte biserici aflate pe lista monumentelor istorice”, explică Virgil Băbîi, director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi.

Acoperişul, un mister

Soluţia pentru restaurarea monumentului a dat-o un grup de lucru coordonat de arhitecţii Cristina Andrei şi Daniel Vişan. În arhive nu există fotografii în care să vedem tipul de boltă şi forma acoperişului construcţiei, aşa că bisericile zidite în epocă vor servi drept model.

„Există lacune mari şi din punct de vedere cultural. Neavând informaţii despre sistemul de acoperire, ne-am îndreptat înspre perioada respectivă şi, în jur de 1620 - 1638, găsim ctitoriile lui Barnovschi. Şi, privind modul în care s-au schimbat sistemele de acoperire, am ajuns la o concluzie, încercând să reconstituim o formă care se apropie de acea perioadă. Dar nu ştim cât de înalte au fost zidurile, nu avem informaţii despre forma acoperişului, panta acoperişului. Şi atunci am adoptat pentru o formulă simplă”, arată Ion Daniel Vişan, arhitect.

16 metri lungime, 9 lăţime şi o suprafaţă construită de 145 de metri pătraţi. Ziduri de piatră a căror grosime variază între 60 şi 110 centimetri. Detaliile tehnice susţin ideea unei biserici de curte.

În urmă cu 400 de ani

Conform tradiţiei orale, marele vornic Ioniţă (Ionaşcu) Cujbă a ctitorit-o la 1609. A servit ca biserică de moşie, ulterior devenind locaş al enoriaşilor locului.

Spre sfârşitul secolului ai XIX-lea, construcţia era deja în ruină. Cel mai probabil, din cauza distrugerilor provocate de seisme. În ultimul secol şi jumătate, biserica s-a aflat sub zodia degradării, inclusiv după înscrierea pe lista monumentelor istorice.

Sunt multe date necunoscute cu privire la istoricul aşezământului şi la cauzele care au dus la degradarea acestuia, de aceea e un loc misterios pentru mulţi. Se presupune că în jurul anilor 1870 s-a slujit ultima oară, trecerea timpului punându-şi vizibil amprenta. De aceea, în prezent mai pot fi observate doar ruinele acesteia. Un lucru curios este faptul că la un moment dat a crescut un cireş în altar, iar primăvara era un real spectacol vizual (2014). Însă din cauza înălţimii sale, exista pericolul să dărâme şi ceea ce a mai rămas, aşa că a fost tăiat, cu regret.

