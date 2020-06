Sfaturi pentru a scapa de cearcăne şi de pungi sub ochi. Cum ajută câteva frunze de mentă

Atunci când pungile de sub ochi apar după o noapte nedormită sau o sesiune prelungită de stat cu ochii în calculator, nu trebuie să vă îngrijoraţi deoarece acestea pot dispărea cu câteva trucuri simple.

Unul din ingredientele care ajută să scapi de pungile inestetice de sub ochi este cafeina. De aceea, când mergi la cumpărături pentru a-ţi alege crema de ochi, verifică să fie trecut pe etichetă şi acest ingredient. Pentru a obţine rapid rezultatele dorite, este indicat să aplici crema zilnic, înainte de culcare.

De asemenea, specialiştii spun că Vitamina C are capacitatea a de a albi cearcănele închise la culoare, de aceea este indicat să o foloseşti dacă te confrunţi cu această problemă. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, include în trusa ta de îngrijire un serum cu o concentraţie mare de vitamina C, pe care să îl aplici seara.

Alte sfaturi pentru a scăpa de cearcăne:

- Apa elimină toxinele din corp şi ajută la hidratrea organismului, iar astfel putem evita apariţia cearcănelor.

- Castravetele este cel mai cunoscut remediu folosit împotriva cearcănelor. Se taie rondele şi se aplică pe ochi timp de 30 de minute. Este indicat şi pentru tonifierea pielii.

- Roşiile sunt folosite pentru a putea scăpa definitiv de dunga vânătă care se formează sub ochi. Trebuie să amestecaţi o lingură de sos de roşii cu o lingură de zeamă de lămâie. Compoziţia se aplică pe cearcăne şi se lasă să acţioneze timp de 10 minute.

- Uleiul de migdale este cel mai bun remediu pentru hidratarea pielii, iar folosit periodic ajută la prevenirea şi apariţia cearcănelor.

- Frunzele de mentă sunt folosite pentru efectul răcoritor care îl au asupra organismului. Sunt un bun tratament şi pentru cearcăne. Se zdrobesc câteva frunze de mentă proaspete şi se lasă să se acţioneze timp de 10 minute.

- Apa rece poate reduce umflăturile şi cercurile de culoare întunecată apărute sub ochi.

- Cartoful crud ajută la luminarea zonei întunecate de sub ochi.