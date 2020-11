Sezonul ciupercilor de pădure. Avertismentul medicilor: „Una singură poate ucide o întreagă familie”

Vândute fără autorizaţie şi cumpărate de pe marginea drumului, ciupercile pot fi adevărate capcane ale morţii. În municipiul Iaşi în fiecare an se înregistrează cazuri de persoane intoxicate cu ciuperci otrăvitoare, asta pentru că, deşi pieţele sunt pline de ciuperci vândute conform legii, încă se practică o comercializare ilegală, la colţ de stradă.

„Vânzarea neautorizată este în continuare foarte frecventă. Tentaţia de a cumpăra este, de asemenea, mare. Dar este o recomandare fermă din partea noastră, ca medici, să evităm acest consum de ciuperci cumpărate din surse neautorizate, tocmai pentru că ne punem viaţa noastră şi a copiilor noştri în pericol”, a declarat medicul Ionuţ Nistor, purtătorul de cuvânt al Spitalului „Dr. C. I. Parhon" din Iaşi.

Poliţiştii locali din cadrul Compartimentul Managementul Traficului Rutier din Iaşi au vizualizat pe camerele de supraveghere mai multe persoane care comercializau ciuperci din flora spontană. În acest context, au dirijat o patrulă, iar persoanelor în cauză li s-au întocmit procese-verbale de constatare a contravenţiei.

Chiar şi aşa, fenomenul nu a luat sfârşit. Lângă Piaţa Chirilă din Iaşi, în fiecare dimineaţă există măcar o singură persoană care îşi aşază legumele şi fructele pe trotuar, printre acestea şi ciuperci, şi le comercializează.

Cei care vând ciuperci la colţ de stradă dau garanţii că acestea sunt bune, iar clienţii spun că preferă să le cumpere pentru că sunt mai ieftine şi mai la îndemână.

„Le-am cules eu de pe deal. Mai am două kg. Sunt bune, domnişoară. Am vândut anul acesta de vreo 2 milioane (n. red. 200 lei), n-a venit nimeni să-mi spună că nu-s bune. Mâncaţi cu încredere”, spune Maricica A., în timp ce încearcă să-l convingă pe reporterul „Adevărul” să cumpere ciuperci.

„În fiecare an am cumpărat de la ei, nu am păţit nimic. Am încredere. Ei mereu vin la colţ aici, nu mai trebuie să ajung în piaţă”, spune o femeie de 46 de ani din Iaşi care a cumpărat luni, 2 noiembrie, ciuperci vândute la colţ de stradă.

Piaţa Chirilă din Iaşi se află chiar peste stradă de locul în care sunt vândute fără autorizaţie acele ciuperci. Membrii unei familii de legumicultori din Iaşi vând, în fiecare an, ciuperci autorizate în Piaţa Chirilă. „Cele mai căutate sunt cele din pădure, nu de pe câmp, dar alea sunt şi cele mai scumpe. Alea nu se găsesc la colţ de stradă, de asta vin oamenii la noi”, spun membrii familiei Trofin.

„O singură ciupercă poate produce o tragedie”