Scrisoare deschisă către Ludovic Orban a unui lider PNL Iaşi: „Nu ştiu cum voi explica electoratului că Mihai Chirica ar putea fi un posibil coleg de partid“

Vicepreşedintele PNL Iaşi, Ettiene Ignat, a adresat în această dimineaţă, 23 februarie, o scrisoare deschisă conducerii centrale PNL împotriva desemnării lui Mihai Chirica drept candidatul PNL la Primărie. „Această situaţie mă mâhneşte profund, pentru că nu ştiu cum pot, sau cum voi putea explica electoratului PNL, ca deodată, acest primar care a făcut abuz de putere, care nu a respectat legea, ar putea fi un posibil coleg de partid”, se arată în scrisoare.

Ettienne Ignat aminteşte şi de procesul pe care l-a avut în instanţă cu primarul Chirica şi subliniază faptul că doar în urma câştigării acestui proces proiectele liberalilor au fost dezbătute în şedinţele de consiliu local.

„Domnule preşedinte, Ludovic Orban. La Iaşi, mi-am câştigat dreptul la democraţie în instanţă. Timp de aproape patru ani, primarul Mihai Chirica ne-a blocat dreptul la orice iniţiativa în consiliul Local, într-un mod total nedemocratic. În 2017, împreună cu Răzvan Timofciuc am deschis un proces (dosarul 10183/99/2017), care a fost finalizat în 2019, printr-o hotărâre definitivă. Primarul a fost obligat sa pună proiectele depuse de consilierii PNL pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local, şi, iată că în şedinţa ordinară convocată ieri şi după ani de muncă asidua, proiectele liberale se găsesc pe ordinea de zi. Din păcate ele nu se regăsesc prin respectarea legii ci prin decizii ale instanţei. Dincolo de conţinutul proiectelor, important este ca am creat un precedent în favoarea DEMOCRAŢIEI, nu doar in Iaşi ci în România. O opoziţie sănătoasă se face prin proiecte şi initiative”.

Ettiene Ignat mărturiseşte şi că prin faptul că nu susţine aducerea primarului PSD Mihai Chirica în PNL, a ajuns sa fie „o paria“ în propria filiala, pentru că a făcut „opoziţie pe bune“.

Vicepreşedintele PNL Iaşi are mesaje publice şi pentru alţi lideri liberali. „Domnule Rareş Bogdan, în democraţie hoţii stau la puşcărie. Însă, cei care nu respectă dreptul fundamental al unui consilier local conferit prin lege si care este trimis de ieşeni sa le reprezinte viziunea, în baza unui program politic unde ar trebui să stea? În PNL? Doamna Raluca Turcan, sunteţi un vechi parlamentar, un om deosebit cu rezultate extraordinare la Sibiu. Cum vă simţiţi când ele sunt blocate de PSD ani întregi? Cum ne vom simţi noi în PNL dacă vom încuraja o astfel de practică a unui primar certat cu legea? Domnule Robert Sighiartău, o ţară întreagă s-a uitat la dumneavostră când aţi reuşit mărirea alocaţiilor şi la modul extraordinar de a vă lupta cu PSD. Deşi aţi venit cu o măsură extrem de necesară, PSD a depus toate eforturile să vă blocheze. Cum aş putea să-l susţin în partid pe Mihai Chirica când el se comporta exact ca un pesedist ce este? Cum?“, întreabă consilierul liberal de Iaşi.

Pe de altă parte, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, declara joi, 20 februarie, că primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a devenit opozantul lui Liviu Dragnea şi al PSD după adoptarea ordonanţei 13 şi că nu mai are nicio legătură cu social-democraţii de trei ani.

„În primul rând, domnul Chirica, din momentul în care PSD a adoptat Ordonanţa 13, a devenit opozantul lui Dragnea şi al PSD. Guvernul PSD când a făcut şedinţa de guvern comună cu guvernul Republicii Moldova nu a făcut-o la Iaşi, ci a făcut-o la Piatra Neamţ numai ca să îl pedepsească pe Mihai Chirica pentru faptul că a protestat public împotriva aberaţiei numite Ordonanţa 13. Domnul Chirica nu mai are nicio legătură cu PSD de trei ani de zile, dacă nu şi mai mult”, a declarat Ludovic Orban.

Tot atunci, preşedintele PNL a explicat că în prezent are loc o procedură în interiorul partidului pentru evaluarea celor care vor candida pentru municipiile reşedinţă de judeţ şi pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, urmând ca aceştia să fie stabiliţi de organizaţiile judeţene până pe data de 1 martie.